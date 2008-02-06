Головою Вовчанської РДА призначений Удод

Харків. 6 лютого. УНІАН. Головою Вовчанської райдержадміністрації Харківської області призначений Віктор УДОД.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження про це Президента України Віктора ЮЩЕНКА опубліковане на сайті глави держави.

З травня 2007 року В.УДОД тимчасово виконував обов’язки голови Вовчанської райдержадміністрації. До цього посаду керівника району обіймав Павло ТЕПЛОВ.