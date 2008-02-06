Лужков літатиме до Харкова безкоштовно

Харків. 6 лютого. УНІАН. Авіакомпанія уряду Москви «Атлант-Союз» 2008 року планує розпочати польоти до Харкова.

Про це повідомляє видання «Росбалт-Север» з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Харків увійшов до 30 міст Росії та ближнього зарубіжжя, куди планує цього року налагодити регулярне авіасполучення ця московська урядова авіакомпанія. В числі закордонних міст називаються білоруські Брест, Гродно, а також прибалтійські столиці Рига, Вільнюс, Таллінн.

«Атлант-Союз» створений 1993 р. З 1999 р. авіакомпанія є офіційним перевізником уряду Москви. Парк літаків становлять Ту-154М, Ил-86, Boing-737-300, Embraer-120. Базовим є аеропортом Внуково.