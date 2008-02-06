К.Бондаренко здобула перемогу в Парижі

Харків. 6 лютого. УНІАН. Учора на турнірі з тенісу WТА Ореn Gaz France, який проходить у Парижі, Катерина БОНДАРЕНКО переграла одинадцяту ракетку світу росіянку Надію ПЕТРОВУ з рахунком 2 : 1 (7:6, 3:6, 6:4).

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, К.БОНДАРЕНКО вперше бере участь у цьому турнірі, на відміну від росіянки, яка була переможцем торішнього турніру.

У наступному турі К.БОНДАРЕНКО зіграє ще з однією українкою - Юліаною ФЕДАК. Хтось із них вийде на переможця пари Олена ДЕМЕНТЬЄВА (Росія) - Петра КВІТОВА (Чехія).