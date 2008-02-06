В обласній міліції – 14 нових призначень

Харків. 6 лютого. УНІАН. Згідно з наказами Міністра внутрішніх справ сьогодні в структурах харківської обласної міліції відбулося одразу 14 різних призначень.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

Зокрема, призначено нового першого заступника начальника обласної міліції. Цю посаду обійняв полковник міліції Михайло ФРОЛОВ, який раніше працював начальником штабу ГУ МВСУ в Харківській області.

Полковника міліції Миколу ФОМЕНКА призначено заступником начальника ГУ МВСУ, начальником штабу. До цього призначення очолював роботу Дзержинського райвідділу міліції у Харкові.

Відбулися зміни і в Харківському міському управлінні міліції – його новим начальником став полковник Олексій БАРКОВ.

Полковника міліції Миколу ГОЛУБА призначено заступником начальника – начальником громадської безпеки ХМУ ГУ МВС України в Харківській області. До цього обіймав посаду командира полку патрульної служби ХМУ.

Полковника міліції Віктора ДЯТЛОВА - начальником Ленінського райвідділу міліції Харкова. До цього призначення обіймав посаду першого заступника начальника ГУ МВС України в Харківській області.

Полковника міліції Юрія БЄЛЯНІНОВА - начальником Орджонікідзевського райвідділу міліції Харкова. До цього призначення працював начальником Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Полковника міліції Леоніда КАЛИНУ - начальником Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області. До цього призначення обіймав посаду начальника Московського райвідділу міліції Харкова.

Полковника міліції Олега СОБОЛЄВА - начальником Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області. До цього призначення обіймав посаду начальника Ленінського райвідділу міліції Харкова.

Підполковника міліції Юрія ГЛАДИКА - начальником Київського райвідділу міліції Харкова. До цього призначення керував роботою Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Підполковника міліції Леоніда КОВАЛЕНКА - начальником Московського райвідділу міліції Харкова. До цього призначення працював начальником Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області.

Підполковника міліції Сергія ТОРОПОВА - начальником Дзержинського райвідділу міліції Харкова. До цього призначення очолював роботу Фрунзенського райвідділу Харкова.

Підполковника міліції Михайла СТРІЛЬЦЯ - командиром полку патрульної служби Харківського міського управління. До цього обіймав посаду заступника командира ОБМОП «Беркут».

Майора міліції Олега ТОПОРКОВА - начальником Фрунзенського райвідділу міліції Харкова.

Майора міліції Сергія ТЕРЕЩКНКА - начальником Великобурлуцього РВ ГУ МВС України в Харківській області.