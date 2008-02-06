Добкін - СБУ: казав і скажу ще раз

Харків. 6 лютого. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН підтверджує свої звинувачення на адресу Управління СБУ в Харківській області в тому, що її співробітники брали участь у силовому конфлікті 16 грудня 2006 року в Харкові, внаслідок чого сталося масове побиття людей.

Напередодні прес-центр УСБУ заявив, що 1 лютого 2008 р. під час виступу у прямому ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі «ICTV» «Харківській міський голова Михайло ДОБКІН у черговий раз увів в оману телеглядачів та громадськість України. Зокрема, це стосується заяв ДОБКІНА про участь співробітників СБУ в силовому конфлікті 16 грудня 2006 року у Харкові на вул. Клочківській, начебто, на боці комерційної структури «Таргет».

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь прес-служба Харківської міськради оприлюднила з цього приводу заяву, яку розміщено на сайті міськради:

«Відповідь прес-служби СБУ України в Харківській області Харківському міському голові Михайлу ДОБКІНУ зайвий раз підкреслює упередженість, необ’єктивність та заангажованість роботи цієї служби спеціального призначення.

Навіть за часів СРСР служба, що носила загрозливу назву КДБ, ніколи не була втягнута в піар-кампанії окремих політиків. На жаль, сьогодні Харківщина, де губернатор є телеведучим, а керівник СБУ – ньюсмейкером, втягнута у політичні ігрища не на користь територіальній громаді та іміджу регіону, а на руйнацію досягнень, здобутих за багато десятиліть, на посилення протистояння у суспільстві.

Прес-служба Харківської міської рада надає документ, що свідчить про те, що старший уповноважений УСБУ в Харківській області, капітан служби безпеки ГУМЕННИЙ Михайло Валентинович 16 грудня 2006 р. о 14 год.15 хв. був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги номер 111 до приймального відділення політравми міської лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. проф. А.Мещанінова з місця отримання травми – вул. Клочківської, 197, про що зроблено відповідний запис у книзі реєстрацій лікарні.

Під час медичного огляду в крові у ГУМЕННОГО Михайла Валентиновича виявлено алкоголь.

Ці дані є підтвердженням того, що так ретельно приховує начальник УСБУ в Харківській області за власними заявами та за заявами своєї прес-служби – те, що співробітник УСБУ в Харківській області ГУМЕННИЙ М.В. знаходився на місці подій 16 грудня 2006 р. по вул. Клочківській, 197. Як і факт позбавлення Харківського міського голови допуску до державної таємниці лише через те, що Михайло ДОБКІН у вихідний день знаходився у місті Бєлгород (сусідня область Російської Федерації), де на запрошення мера Бєлгорода у складі делегації Харкова брав участь у заходах до Дня визволення цього міста від німецько-фашистських загарбників.

Прикро, що декларуючи свою діяльність «на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України», УСБУ в Харківській області фактично працює за принципом «ворон ворону око не виклює», захищаючи вузько корпоративні інтереси. Це підтверджується тим, що заяви та звернення міського голови та міської ради з приводу заборони допуску до державної таємниці сьогодні коментують як чиновники облдержадміністраціі, так і правоохоронці, забуваючи, що тільки суд може поставити крапку в цьому питанні.

Прес-служба Харківської міської ради звертається до своїх колег – співробітників УСБУ України в Харківській області з проханням робити свої заяви на засадах об’єктивності, журналістської етики та професіоналізму».