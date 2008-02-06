У четвер у Харкові вдень від +1° до -1°

Харків. 6 лютого. УНІАН. У четвер у Харкові очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів, вітер південно-східний 3-6 м/сек.

Температура вночі від 0° до -2°, вдень – від -1° до +1 °.

7 лютого в Україні переважатиме хмарна без опадів погода, лише у західних та північних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах – дощ і мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. У східній частині й Карпатах – на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі – від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, у Криму та на Одещині – місцями 7-9° тепла; у східних областях – вночі 2-7° морозу, вдень – близько 0°.

8-9 лютого синоптики теж прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі та вранці 8 лютого у західних і північних областях очікується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем.

На дорогах східних областей і Карпат – подекуди ожеледиця. В Україні – місцями туман, слабка ожеледь. Вітер буде південно-східним і східним, 5-10 м/с, у Криму й Приазов`ї – місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у Криму, на Закарпатті та півдні Одещини 3-8° тепла; у східних областях і Карпатах – вночі 4-9° морозу, вдень – від 2° тепла до 3° морозу.

10-11 лютого в країні істотних опадів не очікується, лише на півдні місцями пройде невеликий мокрий сніг і дощ. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області 7 лютого буде хмарно, вночі – без опадів, уранці та вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 1-3° тепла, удень 3-5° тепла.

8-9 лютого в столиці й Київській області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі та вранці 8 лютого можливий невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями туман, слабка ожеледь. Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

10-11 лютого істотних опадів не очікується. Температура вночі 2-6° морозу, вдень 0-4° тепла.