Рандеву на «Свободі»

Про зустріч двох харківських «титанів» у прямому ефірі програми «Свобода слова», яка мала відбутися на телеканалі ICTV, напередодні у Харкові знали майже всі - преса зробила свою справу.

Зокрема, 1 лютого сайт Харківської міськради детально поінформував про те, що міський голова Михайло Добкін буде гостем програми «Свобода слова» на столичному телеканалі. Темою програми, анонсувалося в повідомленні, мало бути обговорення проблем місцевого самоврядування. До розмови в студії був запрошений і голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков. «Я сподіваюся, що у Авакова вистачить мужності та сили волі прийти до студії», - упереджав події Добкін.

Дебати закінчилися, вірніше обірвалися, повною несподіванкою. Після прямого ефіру і на другий день місцева преса рясніла повідомленнями з цього приводу. Найбільш повно подав деякі епізоди МедіаПорт.

«Секретар міської ради Геннадій Кернес звинуватив голову облдержадміністрації Арсена Авакова у вбивстві. Таку заяву Кернес зробив учора ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Вчора у програму запросили мера Харкова Михайла Добкіна і губернатора Арсена Аваков, щоб обговорити можливість перевиборів влади у місті. Саме Аваков зробив у Верховну раду подання, в якому описав порушення міської влади, яких, на його думку, досить, щоб переобрати мера Харкова та міську раду.

Під час свого виступу у програмі (це було пряме включення з Харкова з ОТБ) Аваков показав відео з кадрами бійки на вулиці Клочківській у грудні 2006 року. Він звинуватив чиновників в організації цих безпорядків.

Добкін, який знаходився в студії, назвав це змонтованою «домашньою заготівкою». За його словами, бійка була. Але ділянка, на якій планувалося побудувати супермаркет «Таргет», захищали 400 осіб «спортивної статури», серед яких, заявив мер, були і співробітники СБУ. Добкін сказав, що ділянку міська влада захищали на прохання місцевих жителів, які були проти будівництва супермаркету.

Після цього Добкін покинув студію сказавши, що не має наміру «брати участі в дискусії на рівні «сам дурень».

Губернатор продовжив свою розповідь. Він коротко розповів про зміст свого подання до парламенту, у якому описав порушення міської влади, – в земельних питаннях, в житлово-комунальному господарстві, політичній ситуації в міськраді. Він згадав і позбавлення мера Харкова доступу до державної таємниці.

В цей час по телефону з Харкова з київською студією зв`язався секретар міської ради Геннадій Кернес.

«Зараз ви бачите яскравий приклад цинізму по відношенню до людей, які хочуть жити в красивій, безпечній державі. Тому що такі люди, як Арсен Аваков, який купив собі посаду губернатора. Купив! Його ніхто ніколи не вибирав, він ніколи не був обраний, - почав свій виступ Кернес. - Він дружив з племінником президента України Ющенка, він на виборах кидався з одного табору до іншого. Все своє багатство, яке він нажив при президентові Кучмі, – свердловини газові, Теци в місті Харкові…І ця людина претендує судити сьогодні міського голову Михайла Добкіна, якого вони разом з начальником СБУ України позбавили допуску до державної таємниці тільки за те, що міський голова Харкова поїхав на день міста Бєлгорода в сусідню область Російської Федерації і не повідомив губернатора Авакова. Я хочу глянути цій людині в очі і сказати йому, що я є зятем Гайсинського Юрія Олександровича (екс-прокурора Київської області), якого свого часу звинувачували за те, що він вас захищав, коли ви вбили свого партнера і привласнили всі гроші. І ви ніколи не були харків`янином. Ви варяг!».

Кернес підкреслив, що за фактом бійки на Клочківській заведена тільки справа про хуліганство, а такі ситуації, коли люди захищають ділянки землі, бувають і в Києві.

«Арсен Аваков чистий брехун», - закінчив Кернес.

Губернатор назвав звинувачення секретаря міськради «маячнею».

«Моя місія в тому й полягає у цій ситуації, щоб двом цим покидькам опонувати в цій ситуації, - заявив Аваков. - Я спеціально застосовую це жорстке слово, практично на межі літературного. Але все таки літературне. Тому, хто хоче, звернетеся до словників і зрозумієте, що таке покидьки. Так от, до цих двох покидьків. Тому що я у багатьох випадках втілюю тут останню лінію оборони. І я зобов`язаний це робити. Я згоден у будь-який момент часу піти і пройти процедуру виборів, коли цей закон буде».

«А аргументи, які приводить пан Кернес, - продовжив голова облдержадміністрації, - вони, даруйте, мені смішні, і виходять за будь-які рамки пристойності коментарів. Пан Добкін ішов на вибори з одним гаслом, чому й переміг, – «Ні підвищенню тарифів!». Якби пан Добкін був, як сьогодні, адекватний, як сьогодні він нам розповідав, я б розумів. Але він прийшов переможцем на виборах на чистому обмані».

Насамкінець Арсен Аваков попросив відповідні органи перевірити звинувачення Кернеса: «Є люди, які не відповідають за свої слова. Ось сьогодні Кернес наговорив купу маячні. І Добкін теж.

Але відповість він за одне. Ось він сказав фразу: «Аваков убив людину». Я сьогодні заявляю, згідно зі статтею Конституції, що я прошу перевірку провести і порушити кримінальну справу, якщо це так. Якщо ні, Кернес відповість за це в суді». Так про дебати написав МедіаПорт.

За повідомленням сайту Авакова, після закінчення програми губернатор написав заяву з таким проханням в обласну прокуратуру. Невдовзі прокуратура підтвердила надходження такої заяви.

У відповідь пролунала заява прес-служби М.Добкіна під заголовком «Аваков вже давно працює на Тимошенко, а не на Ющенка». У заяві міститься своє трактування дебатів:

«Питання перевиборів міського голови у Харкові лежить виключно у політичній площині». Як повідомила прес-секретар міського голови Вікторія Маренич, таку думку висловив Добкін, виступаючи в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами Добкіна, бажання учасників демократичної коаліції змінити владу у Харкові пояснюється прагненням отримати контроль над територією, яка завжди була «форпостом Партії регіонів».

«Всі зусилля губернатора Арсена Авакова спрямовані на те, щоб посадити в крісло мера людину з БЮТ. Я хотів би відзначити, що не слід Авакова відносити до «Народного союзу «Наша Україна», він уже давно працює на Блок Юлії Тимошенко», - сказав Добкін.

Як потвердила прес-служба мера Харкова, «для участі в програмі «Свобода слова» на ICTV запрошували і Олександра Фельдмана (народного депутата України – ред.). Проте той відмовився, пояснивши своє небажання брати участь в програмі шаббатом. Тому в прямому ефірі з`явився його політичний союзник А.Аваков. Згода А.Авакова замінити свого соратника пояснюється тим, що він, мабуть, не володіє стратегічним мисленням і гнучкістю, що не так давно в своєму дослідженні підтвердили графологи. Схоже, справи А.Авакова зовсім погані, якщо за рік він не зумів самостійно підібрати факти діяльності міської влади, а озвучував тези свого політичного наставника О.Фельдмана річної давнини».

Вже згодом, коментуючи «Газеті 24» (харківській сторінці) свої звинувачення, що пролунали на адресу Авакова, Кернес відмітив, що не називав губернатора вбивцею. Щодо можливого суду він сказав: «Я готовий відповісти за сказане. Нехай Аваков подасть на мене до суду - там ми і з`ясуємо, що це за партнер і як його прізвище».

Газета нагадує, що «після призначення Арсена Авакова губернатором Харківської області в «Дзеркалі тижня» (№6, лютий 2005 р.) з`явилася стаття «Банкір, що зірвав банк». У ній, зокрема, писалося, що в 1993 р. «на харківській вулиці імені 1-ої Кінної армії двома пострілами впритул був убитий найближчий бізнес-партнер Авакова віце-президент «Інвестора» Олександр Коновалов, що підозрювався в дачі хабара високопоставленим співробітникам прокуратури». Правоохоронцям тоді не вдалося розкрити це замовлене вбивство, як і довести його зв`язок з діяльністю «Інвестора» - одній з перших бізнес-структур Арсена Авакова».

Водночас, події викликали широкий резонанс. Після обміну заявами мера й губернатора Управління Служби безпеки України в Харківській області відчуло, що в його город також «полетів камінець», і відреагувало на звинувачення Добкіна в тому, що у «силовому конфлікті» на Клочківській 16 грудня 2006 р. брали участь начебто співробітники СБУ, при чому «на боці комерційної структури «Таргет»… Але це вже окремий сюжет.

Володимир Кравченко