Група «За Харків!» добивається виділення на метро близько 200 млн. грн.

Харків. 16 лютого. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ), член депутатського об`єднання «За Харків!» Олександр ФЕЛЬДМАН одержав відповідь на звернення депутатської групи від міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО щодо коштів, які необхідні для добудови метро в Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської групи, в листі зазначається, що необхідний для добудови Харківського метро обсяг фінансування передбачений у проекті змін до закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

Відповідний проект закону буде винесений на розгляд парламенту згідно з процедурою.

«Мінтрансзв’язку внесені пропозиції Міністерству фінансів і Кабінету міністрів України щодо будівництва Харківського метрополітену в 2008 році загальним обсягом 196,6 млн. грн.», – зокрема, йдеться в листі.

Водночас, О.ФЕЛЬДМАН заявив, що добудова Харківського метро - лише одне з тих завдань, які депутатська група для себе визначила, і що на черзі – присвоєння Харкову спеціального статусу, підготовка міста до Євро-2012, створення механізмів ефективності і прозорості дій міської влади.

«Наша депутатська група «За Харків!» була створена саме для того, щоб, знаючи найбільш проблемні питання міста й області, ефективно їх вирішувати», - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.