Кадрові зміни в метрополітені є перемогою демократичних сил – експерт

Харків. 16 лютого. УНІАН. Останні кадрові призначення в Харкові, зокрема, щодо керівництва Харківського метрополітену, є перемогою демократичних сил у регіоні.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Зміна керівництва місцевого метрополітену є першою кадровою перемогою губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА, – сказав він. – Досі ключові посади в області посідали люди, близькі до Партії регіонів».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що подібна тенденція посилюватиметься й надалі.

«Варто очікувати, що найближчим часом керівниками стратегічних підприємств призначатимуть людей, не залежних від Василя САЛИГІНА, Михайла ДОБКІНА та Геннадія КЕРНЕСА, - зазначив експерт. - Таким чином, місцевим «регіоналам» буде практично неможливо залучити новий менеджмент подібних об`єктів у свої сумнівні схеми».

Як повідомляв УНІАН, наказ про усунення Сергія МУСЄЄВА від виконання обов`язків на час роботи комісії Міністерства транспорту та зв`язку було підписано міністром Йосипом ВІНСЬКИМ. У документі зазначено, що тимчасово виконувати обов`язки начальника метрополітену буде Геннадій БРОНШПАК.