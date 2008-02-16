Добкін: а ще ТПУ
Мер радий за Президента
Харків. 16 лютого. УНІАН. Роботу Тендерної палати України вивчатимуть за дорученням Президента Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, за інформацією Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА,15 лютого під час зустрічі мерів міст у Секретаріаті Президента України В.ЮЩЕНКО заявив про те, що дасть доручення «вивчити і зламати корупційні схеми у роботі Тендерної палати».
М.ДОБКІН також поінформував, що Президент України назвав суму, яку «минулого року заробили ділки Тендерної палати – близько 6 млрд. грн.».
Як повідомлялося, минулого року Тендерна палата заявила про значні зловживання у ході держзакупівель з боку місцевих влад. Серед інших було названо і Харківську міськраду, чиновники якої, за твердженням ТПУ, припустилися порушень на сотні тисяч гривень.