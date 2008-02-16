Втрачено 9 місяців підготовки до Євро-2012

Харків. 16 лютого. УНІАН. Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО констатує, що через політичну боротьбу Україна втратила 9 місяців підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Донецьку.

"Ми, зробивши аналіз державної програми (Держпрограма підготовки до Євро - 2012 -УНІАН), яка була в листопаді минулого року затверджена, а мала бути - в липні, зробивши аналіз кожної цифри і заходів, які треба здійснити, дійшли висновку, що вони не співставні. Це документ заради документа, а не заради його реалізації", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО, критикуючи програму, прийняту урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами міністра, "вже практично 10 днів працює робоча група, яка відпрацьовує зміни до Державної програми, відпрацьовує детальний комплексний план підготовки до Євро-2012 з тим, аби через 10 днів одержати реальну картину, план по кожному пункту, скільки грошей, коли будуть виділені, коли і хто відповідає".

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що на сьогодні "вдалося розписати дуже чітко й жорстко функції кожного органу центральної виконавчої влади, визначити роль і місце Агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012". Він наголосив на тому, що "вже знята проблема організаційної структури, відповідне розпорядження в понеділок уже з’явиться".

"Сьогодні ми вже входимо у планову підготовку до Євро-2012, не критичну, не екстремальну, не кризову, а планову підготовку до Євро-2012", - додав Ю.ПАВЛЕНКО.