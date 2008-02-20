Кількість населення області в 2007 році скоротилося на 20 тис. осіб

Харків. 20 лютого. УНІАН. Чисельність населення Харківської області, за оцінкою на 1 січня 2008 року, становила 2795,9 тис. осіб.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Кількість міського населення області становить 2227,4 тис. осіб. Сільського - 568,5 тис. осіб.

Місто Харків – 1457,8 тис. осіб.

В 2007 році загальна чисельність населення зменшилась на 16,2 тис. осіб, або на 0,6%.

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного скорочення (-20,2 тис. осіб) та міграційного приросту (4 тис. осіб).