Кількість населення області в 2007 році скоротилося на 20 тис. осіб
00:01, 20 лютого 2008Харьків
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І становила на 1 січня 2008 р. 2 млн. 796 тис.
Харків. 20 лютого. УНІАН. Чисельність населення Харківської області, за оцінкою на 1 січня 2008 року, становила 2795,9 тис. осіб.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
Кількість міського населення області становить 2227,4 тис. осіб. Сільського - 568,5 тис. осіб.
Місто Харків – 1457,8 тис. осіб.
В 2007 році загальна чисельність населення зменшилась на 16,2 тис. осіб, або на 0,6%.
Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного скорочення (-20,2 тис. осіб) та міграційного приросту (4 тис. осіб).
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