Харків і МПП укладали угоду про співпрацю

Харків. 20 лютого. УНІАН. Підписана Угода про співробітництво між Харківською облдержадміністрацією і Мінпромполітики України.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилена ВАВИЛОВА, відбулося підписання Угоди про співробітництво між Харківською облдержадміністрацією та Міністерством промислової політики України щодо реалізації державної промислової політики на 2008-2012 роки.

За словами В.ВАВИЛОВА, в Угоді визначені пріоритетні напрямки співпраці, зокрема: з розробки та реалізації державних і регіональних програм розвитку промислового комплексу; з розробки регіональних та галузевих програм з енергоефективності; використання альтернативних видів палива, нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії; сприяння у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції з метою виходу на міжнародні ринки, а також здійснення заходів щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій та ін.

При цьому, підкреслив В.ВАВИЛОВ, облдержадміністрація сприятиме формуванню й реалізації державної промислової політики та підвищенню ефективності функціонування промислових підприємств області. Крім того, вона візьме участь у розробці нормативно-правових актів з метою динамічного розвитку промислового комплексу, а також надаватиме пропозиції до проектів державних програм розвитку промисловості тощо.

Згідно з Угодою про співробітництво Мінпромполітики буде всіляко сприяти просуванню продукції, що виробляється на підприємствах Харківської області, перш за все державних, як на внутрішньому ринку, так і на ринках країн СНД; залучатиме науково-дослідні інститути, які розробляють зразки високотехнологічної продукції, до виконання відповідних науково-дослідних програм з розвитку високих технологій, а також сприяти розвитку міжрегіональних та міжкоопераційних зв’язків.