Бунт на Сабуровій дачі

У вівторок лікарі, співробтники та пацієнти харківської психіатричної лікарні №3 провели акцію протесту.

Як повідомляє Медіапорт, мітинг на території лікарні пройшов під гаслом «Руки геть від Сабурової дачі!». Мета акції – звернути на себе увагу влади міста й області.

Така реакція була викликана рішенням обласної сесії від 26 грудня 2007 р. Тоді депутати

проголосували за список об`єктів комунальної власності «для реконструкції на умовах інвестиційних проектів». У списку, крім психіатричної лікарні, ще чотири об`єкти: три з них лікувальні установи та Палац піонерів. Суть рішення – підприємець займає територію лікарні і будує нову, але на околиці міста.

Адміністрація, колектив і деякі пацієнти – вони теж були присутні на мітингу – у вівторок заявили свій протест. Вони зібралися біля адміністративного будинку лікарні з плакатами «Продаючи цю землю, ви продаєте свою совість!» і «Не чіпайте землю психічнохворих – це гріх!».

Організатори акції говорять, що реконструкції комплекс психіатричної лікарні потребує, але тут же додають – така лікарня повинна залишатися в місті, а не на околиці.

Микола ЮРЧЕНКО, голова профкому лікарні: «Останнє десятиліття практично жодних грошей на капітальний ремонт не виділяли. Чомусь раптом якийсь інвестор прийде і будуватиме. Звичайно ж, це викликає певну паніку серед співробітників, профспілкових працівників».

Якщо влада міста й області як і раніше «ігноруватимуть» вимогу колективу, говорить Микола Юрченко, наступним кроком буде пікет на майдані Свободи.

За інформацією «Медіапорта», після мітингу представники колективу прийшли в облдержадміністрацію зі списком з понад 3 тисяч підписів співробітників, пацієнтів та їхніх родичів, «невдоволених» вирішенням облради.