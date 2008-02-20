Коритцева вдало стартувала в Боготі

Харків. 20 лютого. УНІАН. Харків`янка Марія Коритцева вийшла у другий раунд турніру WTA третьої категорії з призовим фондом 185 000$ Copa Colsanitas Santander у Боготі, Колумбія.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у стартовому матчі українська тенісистка у впертій боротьбі обіграла Петру Цетковську з Чехії: 6-1 4-6 7-6(3).

Наступною суперницею Марії стане Бетіна Хосамі з Аргентини, яка вибила з розіграшу першу ракетку турніру італійку Флавію Пеннетту.