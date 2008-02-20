Євро-2012: Київ не задоволений Харковом

Харків. 2щ лютого. УНІАН. Харківській міськраді вказано на незадовільний стан підготовки пропозицій щодо внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА, про це йдеться у протоколі, який підписав за підсумками наради у Києві віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

У документі також пропонується: МКТ, Мінрегіонбуду, МОЗ, МВС, Київській та Одеській облдержадміністраціям, Львівській та Харківській міським радам невідкладно опрацювати разом з Мінекономіки та Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу.

Всім зацікавленим органам виконавчої влади остаточно узгодити галузеві, міські та регіональні програми з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 р. з футболу та подати до Мінекономіки.