Машиністи метро продовжать голодування

Харків. 20 лютого. УНІАН. Машиністи Харківського метрополітену, які з 11 по 15 лютого проводили голодування з вимогами поновити на роботу 21 звільненого машиніста й усунути з посади начальника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА, планують продовжити акцію протесту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської організації Вільної профспілки залізничників України Володимир ДЕМИДЕНКО, вдатися до цього машиністів змушують події у Харківському метрополітені останніх днів.

За словами В.ДЕМИДЕНКА, у зв’язку з тим, що виконанням справедливих, як він вважає, вимог голодуючих «і не пахне», а тимчасово відсторонений міністром транспорту від виконання обов’язків начальник метрополітену С.МУСЄЄВ «сам поновив себе на роботі», машиністи «сьогодні-завтра продовжать голодування на площі Свободи».

Профлідер повідомив, що про підтримку учасників протесту оголосили 89 працюючих машиністів електропоїздів – це третина всього колективу машиністів Харківського метрополітену. «Їх може підтримати й решта, - сказав він, - і якщо це станеться, метро у Харкові буде паралізоване».

В.ДЕМИДЕНКО також додав, що на ім’я прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО направлені телеграми з проханням «допомогти розібратися в ситуації, що склалася у Харкові».

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого наказом Міністра транспорту та зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО Сергій МУСЄЄВ відсторонений від виконання обов’язків начальника ДП «Харківський метрополітен». Виконуючим обов’язки керівника метрополітену наказом міністра призначений Г.БРОНШПАК. Київський райсуд Харкова заборонив перешкоджати виконувати С.МУСЄЄВУ обов’язки на підставі того, що в день виходу наказу міністра він перебував на лікарняному.