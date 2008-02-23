Харків. 23 лютого. УНІАН. Голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ привітав харків’ян з Днем захисника Вітчизни.

Прийміть щирі вітання зі святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі - Днем захисника Вітчизни!

Свою вірність справі та заповітам героїв Великої Вітчизняної, полеглих і живих, ми покликані підтверджувати активною і свідомою участю в будівництві нової України – заможної, процвітаючої, знаної і шанованої у світі. Керуючись при цьому головним уроком війни і Перемоги, що її увінчала: великі цілі і великі здобутки по плечу лише єдиному, згуртованому народові, народові-патріоту.

Від щирого серця поздоровляю всіх, хто відчуває себе захисником України, зі святом!

У цей святковий день бажаю вам щастя, здоров’я і бадьорості духу, впевненості у собі і своїй Вітчизні.

Хай ваше життя освітлює слава перемог, сила і потужність української зброї, любов і відданість своїй Батьківщині.

З повагою,

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ