Харків’яни за спеціальний статус міста

Харків. 23 лютого. УНІАН. Законопроект «Про спеціальний статус міста Харків», розроблений народним депутатом-харків`янином (фракція БЮТ) Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, підтримують 91% харків`ян, що подзвонили на спеціальну безкоштовну телефонну лінію в Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата з посиланням на статистику таких дзвінків.

В той же час, 5% харків`ян не підтримують даний законопроект, важко визначитися з відповіддю і не визначилися – по 2% харків`ян.

Аналіз дзвінків харків`ян показав, що як пропозиції до тексту законопроекту найчастіше висловлюються тези про необхідність російсько-української співпраці; закріплення прав органів самоорганізації харків`ян (будинкових, вуличних комітетів); законодавчому забезпеченні вирішення транспортної проблеми в місті; реалізації механізмів боротьби з корупцією на місцевому рівні; введенні окремого податку на об`єкти нерухомості, що простоюють.

Серед особливих побажань до тексту законопроекту висловлювалися пропозиції: забезпечити сидячі місця для кондукторів в транспорті; відкрити пам`ятник відомій актрисі і співачці Людмилі ГУРЧЕНКО; встановити денну практику прибирання сміття.

Всього, за інформацією прес-служби О.ФЕЛЬДМАНА, за два тижні роботи телефонної лінії по обговоренню законопроекту подзвонили 376 харків`ян.

Прес-служба нагадує, що О.ФЕЛЬДМАН виніс на громадські слухання свій проект закону «Про спеціальний статус міста Харків». Автор документа пропонує наділити Харків статусом вільної економічної зони, території пріоритетного розвитку і центру Єврорегіону на межі України з Росією. Передбачено також створення Комунального банку Харкова, нові механізми комунального кредиту і комунальних інвестицій.