Сьогодні Ющенко відзначає день народження
Главі Держави – 54 роки
Харків. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає 54-й день народження.
Він народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка Сумської області в сім`ї вчителів.
У 1975 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Кандидат економічних наук. Академік Академії економічних наук України, академік Української Академії економічної кібернетики.
З 1993 по 1999 роки був головою правління Національного банку України, главою НБУ.
З 1999 р. по 2001 р. - прем`єр-міністром України.
Був народним депутатом IV скликання.
У грудні 2004 р. обраний Президентом України.
Одружений, має п`ятеро дітей і двоє внуків: сини Андрій і Тарас, дочки Віталіна, Софія і Христина, внуки Яринка і Віктор.
Дружина – Катерина Михайлівна ЮЩЕНКО.