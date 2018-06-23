Один день в українській армії

Прес-центр «Майдан Свободи» та регіональний медіацентр Міноборони України провели для харківських журналістів ознайомчу поїздку на базу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ, що базується у селищі Башкирівка Чугуївського району.

У ході поїздки журналісти ознайомилися з умовами проходження служби та побутом військовослужбовців, а також взяли участь у спостереженні за навчальними стрільбами на полігоні.

Командир бригади полковник Сергій Гузченко ( на фото) ознайомив журналістів із зразками військової техніки, що знаходиться на озброєнні бригади, та її бойовими характеристиками.

Тут же в польових умовах частина журналістів отримали подяки від начальника Харківського гарнізону за вагомий внесок у висвітлення життєдіяльності Збройних сил України та з нагоди Дня захисника Вітчизни, що відзначається 23 лютого.

Фоторепортаж Віктора Козоріза