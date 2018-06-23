Один день в українській армії

Один день в українській армії

23:17, 23 лютого 2008
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Напередодні Дні захисника Вітчизни харківські журналісти побували у військовій частині, що дислокується в Башкирівці Чугуївського району. Цікавилися всім: чи ходять солдати в наряди на кухню, чи носять онучі, чи, часом, не в цій частині служив рядовий на прізвище Кличко…

Прес-центр «Майдан Свободи» та регіональний медіацентр Міноборони України провели для  харківських журналістів ознайомчу поїздку на базу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ, що базується у селищі Башкирівка Чугуївського району.

У ході поїздки журналісти ознайомилися з умовами проходження служби та побутом  військовослужбовців, а також взяли участь у спостереженні за навчальними стрільбами на полігоні.

Командир бригади полковник Сергій Гузченко ( на фото) ознайомив журналістів із зразками військової техніки, що знаходиться на озброєнні бригади, та її бойовими характеристиками. 

Тут же в польових умовах частина журналістів отримали подяки від начальника Харківського гарнізону за вагомий внесок у висвітлення життєдіяльності Збройних сил України та з нагоди Дня захисника Вітчизни, що відзначається 23 лютого.

 

Фоторепортаж Віктора Козоріза

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