Один день в українській армії
Напередодні Дні захисника Вітчизни харківські журналісти побували у військовій частині, що дислокується в Башкирівці Чугуївського району. Цікавилися всім: чи ходять солдати в наряди на кухню, чи носять онучі, чи, часом, не в цій частині служив рядовий на прізвище Кличко…
Прес-центр «Майдан Свободи» та регіональний медіацентр Міноборони України провели для харківських журналістів ознайомчу поїздку на базу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ, що базується у селищі Башкирівка Чугуївського району.
У ході поїздки журналісти ознайомилися з умовами проходження служби та побутом військовослужбовців, а також взяли участь у спостереженні за навчальними стрільбами на полігоні.
Командир бригади полковник Сергій Гузченко ( на фото) ознайомив журналістів із зразками військової техніки, що знаходиться на озброєнні бригади, та її бойовими характеристиками.
Тут же в польових умовах частина журналістів отримали подяки від начальника Харківського гарнізону за вагомий внесок у висвітлення життєдіяльності Збройних сил України та з нагоди Дня захисника Вітчизни, що відзначається 23 лютого.
Фоторепортаж Віктора Козоріза