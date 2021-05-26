Чоловік пояснив, навіщо кинув у тролейбус пляшку з легкозаймистою речовиною.

27-річний чоловік, якого сьогодні, 26 травня, затримали за підпал тролейбуса у Деснянському районі столиці, розповів про свої мотиви.

За інформацією поліції, він кинув у тролейбус пляшку з невідомою речовиною, пляшка розбила скло, і в салоні почалася пожежа.

Затриманий виявився киянином 1993 року народження. Він розуміє, що скоїв злочин, а свій вчинок пояснює бажанням вбити всіх людей.

"Хотів убити всіх людей. Набридло. Люди набридли", - сказав чоловік правоохоронцям.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), а також подію кваліфіковано за ст. 115 через ст. 15 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підпал тролейбуса в Києві

У Деснянському районі Києва в середу, 26 травня, на ходу загорівся тролейбус з людьми: хтось кинув у його салон запальну суміш.

Через пожежу одна пасажирка отримала опіки другого ступеня: у неї обгоріли руки та шия. Жінку забрали до лікарні.

Згодом у патрульній поліції Києва повідомили, що затримали ймовірного підозрюваного, який саме тікав з місця події.

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Автор: Катерина Комолова