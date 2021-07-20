Обійшлося без постраждалих.

У Києві чоловік вийшов з пістолетом на розбірки з водієм, який його підрізав.

Відео інциденту опубліковано на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Повідомляється, що конфлікт стався на вулиці Васильківській.

"Водій Volkswagen трохи підрізав ковбоя на Toyota. Той відразу випередив його, заблокував рух і пішов з'ясовувати стосунки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві автобус протаранив BMW, поки водій ходив по каву (фото)В ході перепалки чоловік дістав з сумки пістолет.

Він тримав зброю в руці, а пізніше вистрілив у капот Volkswagen.

Варто відзначити, що в цей момент опонент і його пасажири вже сідали в автомобіль.

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Автор: Людмила Жерновська