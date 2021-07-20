У Києві чоловік вийшов з пістолетом на розбірки з водієм, який його підрізав.
Відео інциденту опубліковано на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Повідомляється, що конфлікт стався на вулиці Васильківській.
"Водій Volkswagen трохи підрізав ковбоя на Toyota. Той відразу випередив його, заблокував рух і пішов з'ясовувати стосунки", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Києві автобус протаранив BMW, поки водій ходив по каву (фото)В ході перепалки чоловік дістав з сумки пістолет.
Він тримав зброю в руці, а пізніше вистрілив у капот Volkswagen.
Варто відзначити, що в цей момент опонент і його пасажири вже сідали в автомобіль.
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