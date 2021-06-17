Вона мала оплатити операцію.

На території Київської міської клінічної лікарні №6 у жінки вкрали велику суму грошей.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

За даними організації, двоє осіб вкрали у жінки 20 тисяч гривень. Ці гроші вона принесла, щоб оплатити операцію.

"Оці дві паскудні особи вчора у Медмістечку здійснили крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жіночку, яка несла ці кошти на операцію. От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями?" - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що зараза крадіїв розшукують.

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Автор: Людмила Жерновська