Інцидент стався у "Медмістечку" / фото facebook/cvODA
На території Київської міської клінічної лікарні №6 у жінки вкрали велику суму грошей.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
За даними організації, двоє осіб вкрали у жінки 20 тисяч гривень. Ці гроші вона принесла, щоб оплатити операцію.
"Оці дві паскудні особи вчора у Медмістечку здійснили крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жіночку, яка несла ці кошти на операцію. От і що тепер їй робити? Помирати, бо система ніяк не може впоратися із цими крадіями?" - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що зараза крадіїв розшукують.
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