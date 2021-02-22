Біля мосту Патона виник великий затор / Скриншот с видео

На Наддніпрянському шосе в Києві рух ускладнено через автопригоду.

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Як повідомляє «Киев оперативный», рух практично заблоковано на чотирох дорожніх смугах. Водіям радять не їхати цим шляхом.

На відео з місця подій можна бачити велике скупчення вантажівок та легковиків, які застрягли на дорозі через оформлення ДТП.

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Автор: УНІАН