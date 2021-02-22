Біля мосту Патона виник великий затор / Скриншот с видео
На Наддніпрянському шосе в Києві рух ускладнено через автопригоду.
Читайте такожНамагався втекти від поліції: киянин "під кайфом" збив двох пішоходів (фото)
Як повідомляє «Киев оперативный», рух практично заблоковано на чотирох дорожніх смугах. Водіям радять не їхати цим шляхом.
На відео з місця подій можна бачити велике скупчення вантажівок та легковиків, які застрягли на дорозі через оформлення ДТП.
Більше новин на тему
- Патрульні спіймали у Києві п’яного водія маршрутки (фото)
- У Єгипті в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями
- Син депутата від "Слуги народу" похвалився, як ганяє "шахматкою" по Києву зі швидкістю 140 кілометрів на годину (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram