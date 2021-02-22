В Києві затор скував рух Наддніпрянським шосе, біля мосту Патона (відео)

На відео з місця подій можна бачити велике скупчення вантажівок та легковиків, які застрягли на дорозі.

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