Млинці - це найпростіша страва з тіста, яку тільки можна собі уявити. Тісто на млинці готувати настільки просто, що з цим впорається навіть дитина. Головне - знати кілька важливих нюансів.

Млинці - це завжди смачно, просто і досить бюджетно. Залежно від начинки млинці можуть бути як десертом, так і закускою. Найголовніше - навчитися готувати ідеальне тісто на млинці.

Що робити, якщо рвуться млинці

Найпоширеніша помилка через яку рвуться млинці - неправильна консистенція тіста. Якщо млинці рвуться, значить у вас занадто рідке тісто. Ситуацію можна виправити, додавши в тісто кілька столових ложок борошна і ретельно все збивши вінчиком або міксером.

Ще одна причина, через яку млинці будуть рватися - відсутність в тісті яєць. Якщо ви принциповий противник яєць - зупиніть свій вибір на будь-якій іншій страві з тіста, але млинці без яєць у вас не вийдуть.

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Єдиної відповіді на питання чого не вистачає в млинцях, якщо вони рвуться, не існує. Все суто індивідуально. Якщо тісто рідке - додаємо борошно. Якщо ж тісто за консистенцією нагадує рідку сметану, але млинці все одно рвуться - додайте в тісто ще одне яйце.

Не додавайте відразу кілька яєць, оскільки зайві яйця зроблять тісто жорстким.

Якщо тісто приготовлено з порушенням рецептури, млинці рвуться при перевертанні. В цьому випадку ситуацію потрібно виправляти намагаючись збалансувати кількість інгредієнтів. Робити це потрібно дуже обережно, оскільки можна остаточно зіпсувати тісто.

Також врахуйте, що тісто на млинці можна робити тільки на теплому молоці. Використовувати молоко з холодильника категорично не можна. Найкраще підігріти молоко на плиті до теплого стану і потім вводити в нього яйця, цукор і борошно. За можливості скористайтеся міксером. В цьому випадку тісто буде більш еластичним і в ньому не буде грудочок.

Чому рвуться млинці на кислому молоці

Кисле середовище - це не найкраща основа для тіста на млинці. Тонкі еластичні млинці неможливо приготувати на кислому молоці. З кислого молока ви можете приготувати шикарні оладки, але млинцям потрібно тільки ідеально свіже молоко. За відсутності свіжого молока можна зробити тісто на млинці на окропі або мінералці. Смак буде дещо іншим, але млинці вийдуть. Проте не варто готувати тісто на млинці на кислому молоці або розведеній сметані, ви просто зіпсуєте продукти.

Чому рвуться млинці з начинкою

Якщо при загортанні начинки ваші млинці рвуться, значить тісто недостатньо еластичне. Якщо в тісті занадто мало олії ви не зможете загорнути в млинець начинку. Якщо ж ви поклали занадто багато цукру, такий млинець буде сухим і ламким. При спробі загорнути в нього начинку він почне кришитися.

Крім того, якщо в тісті мало яєць, навіть в ідеально приготовані млинці ви не зможете загорнути начинку. Такі млинці неминуче будуть рватися.

Ще одна причина того, що млинці не загортаються - неправильна кількість борошна. Занадто тонке або занадто товсте тісто не буде слухняним. Навіть якщо млинці мають непоганий зовнішній вигляд і вам подобається їх смак, ви не зможете загорнути в них начинку, якщо тісто приготовлено з порушенням рецептури.

Правильно приготоване тісто на млинці має нагадувати рідку сметану. Перевірити консистенцію можна за допомогою ополоника. Наберіть ополоник тіста, підніміть над мискою і повільно злийте тісто донизу. Якщо тісто нагадує рідку сметану - можете починати готувати млинці. Якщо воно більше схоже на тісто для оладок - додавайте молоко або окріп. А ось якщо тісто саме за консистенцією нагадує молоко - загущуйте його борошном.

Що робити, якщо млинці прилипають до сковороди

Якщо млинці прилипають до сковороди додайте в тісто кілька столових ложок олії. Врахуйте, що олія має бути рафінована, тобто без запаху. Використовувати вершкове масло при приготуванні тіста на млинці не варто, оскільки тісто буде важким.

Також врахуйте, що тісто на млинці не можна наливати на холодну сковороду. Нагрійте сковорідку на сильному вогні, змастіть її олією і зменшивши вогонь до середнього налийте ополоник тіста. На відміну від оладок, які смажать під кришкою, млинці смажимо без кришки.

Якщо після виконаних маніпуляцій млинці прилипають до сковороди й не перевертаються - додайте в тісто трохи борошна. Річ у тім, що занадто тонкі млинці неможливо перевернути за допомогою лопатки не пошкодивши їх. Професійні кухарі знімають тонкі млинці зі сковороди, підкидаючи їх, але нам з вами буде простіше трохи ущільнити тісто додавши борошно.

Чому млинці прилипають до тефлонової сковороди

Щоб млинці не прилипали до тефлонової сковороди перед початком випічки додайте в тісто трохи окропу. Це зробить тісто більш еластичним і воно не буде рватися на тефлоновому покритті.

Також млинці будуть прилипати до тефлонової сковороди, якщо тефлонове покриття пошкоджене. Якщо ви використовуєте стару подряпану тефлонову сковороду не розраховуйте на те, що у вас вийдуть ідеальні млинці. Або відразу додавайте в тісто олію, або змастіть сковороду олією і смажте млинці на мінімальному вогні без кришки.

Чому млинці прилипають до чавунної сковороди

До чавунної сковороди будуть прилипати млинці, в яких немає олії.

Також млинці будуть прилипати, якщо ви наллєте тісто на холодну сковороду. Суху чавунну сковороду поставте на максимальний вогонь. Як тільки вона розжариться, зменште вогонь до мінімуму, змастіть сковороду олією і налийте перший ополоник тіста. Навіть якщо ви приготуєте ідеальне тісто на млинці, але наллєте його на холодну сковороду, у вас нічого не вийде.

Ще одна причина такої неприємності, як млинці, що прилипають до сковорідки - холодне молоко. Для тіста на млинці можна використовувати тільки тепле молоко, злегка підігріте. В жодному разі не можна робити тісто на млинці на молоці з холодильника. Такі млинці неминуче будуть рватися і прилипати до сковороди.

Чому пригорає тісто для млинців

Тісто для млинців буде пригорати у двох випадках - якщо ви додали в нього занадто багато цукру або занадто багато олії.

Помірна кількість олії робить млинці еластичними, такими в які зручно загортати начинку. Але якщо олії занадто багато тісто буде горіти.

Що стосується цукру, то його надлишок зробить тісто жорстким, а внаслідок карамелізації ваші млинці почнуть підгоряти.