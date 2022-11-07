Приготувати тісто на оладки не складно, проте далеко не у всіх оладки виходять по-справжньому пишними та смачними. Виявляється, навіть така проста страва має свої нюанси.

Оладки - це та сама страва, з якої багато господинь починають своє знайомство з тістом. Готувати оладки просто і швидко, а результат виходить фантастичним. Проте навіть таке просте тісто можна зіпсувати, якщо не знати кілька важливих правил.

Чому оладки виходять сирими всередині

Оладки виходять сирими, якщо ви смажите їх на дуже сильному вогні. В цьому випадку вони підгоряють зверху, проте не встигають пропектися всередині. Ідеальні оладки потрібно смажити на середній температурі, близькій до мінімальної та тільки під кришкою.

Чому падають оладки

Оладки можуть падати з кількох причин. По-перше, якщо тісто було занадто рідким. В цьому випадку ситуацію можна виправити. Додайте в тісто трохи борошна і ваші наступні оладки будуть більш щільними.

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Також оладки можуть впасти, якщо ви будете використовувати кефір з холодильника. Кефір для тіста має бути кімнатної температури або злегка теплим. Використовувати кефір з холодильника не можна, оскільки оладки не будуть пишними.

Ще одна причина, з якої падають оладки - холодна сковорода. Тісто для пишних оладок потрібно наливати тільки на розпечену сковорідку.

Також врахуйте, що оладки, які ви будете смажити на сковороді без кришки, можуть впасти.

Що робити, щоб оладки піднялися

Щоб оладки піднялися, обов'язково додайте в тісто соду. Господині розходяться в думці, чи потрібно її гасити. Одні стверджують, що гасити соду потрібно оцтом, інші ж переконані, що з цим завданням відмінно впорається кефір і оцет тут буде зайвим. Який би варіант ви не вибрали, сода потрібна в будь-якому випадку. За відсутності соди її можна замінити розпушувачем для тіста.

Крім того, щоб оладки піднялися їх потрібно готувати на жирному кефірі або кислому молоці. Також можна використовувати дріжджі.

Чому оладки не рум'яні

Ваші оладки ніколи не будуть рум'яними, якщо ви будете виливати тісто на холодну сковорідку. Щоб приготувати рум'яні оладки, потрібно максимально розігріти сковороду, злегка змастити її олією, зменшити вогонь до мінімуму і тільки після цього наливати в сковорідку тісто. Смажити оладки потрібно під закритою кришкою.

Таємниця пишних оладок на кефірі

Чим більш кислим буде ваш кефір, тим більш пишними будуть оладки. Також врахуйте, що жирний кефір зробить тісто більш смачним. Щоб оладки були пишними окремо збийте яйця з цукром і тільки після цього додайте в тісто теплий кефір.

Щоб приготувати пишні як пух оладки, додайте до кефіру дріжджі. Можна використовувати як сухі, так і свіжі дріжджі. Приготувавши тісто, накрийте його рушником і дайте постояти не близько години. Оладки, приготовані на кефірі та дріжджах виходять пишними, дуже повітряними та дійсно нагадують пух.

Чому оладки на молоці не пишні

Молоко - не найкращий інгредієнт для цієї страви. Річ у тім, що молоко ідеально підійде для приготування млинців, а ось оладки люблять кисле середовище. Якщо ви хочете приготувати пишні оладки, вам знадобиться кефір або ряжанка, але ніяк не молоко. Пишні оладки на молоці у вас не вийдуть ніколи.

Якщо ви все ж замісили тісто на молоці й не хочете відступати, ситуацію можна виправити, додавши в молоко пакетик сухих дріжджів. Накрийте тісто рушником і приберіть в тепле місце на годину, щоб дріжджі почали працювати. Такі оладки будуть пишними. Але врахуйте, що дріжджі - це єдиний спосіб зробити оладки на молоці пишними.