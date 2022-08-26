Нерідко погана робота духовки може зіпсувати не тільки випічку, а й настрій.

Ароматна домашня випічка завжди підніме настрій і потішить рідних. Однак іноді господині стикаються з проблемами: духовка погано пече знизу або ж в газовій духовці сохне випічка. Всі ці проблеми можна вирішити, в цьому Вам допоможе звичайна сіль.

У цій статті ви дізнаєтеся, навіщо сипати сіль на плиту, і що зробити, щоб не підгоріли пиріжки в духовці. Також УНІАН розповість, як звичайна цегла в духовці може врятувати випічку від пересихання.

Для чого потрібна сіль в духовці

Досвідчені господині знають, що якщо насипати сіль на дно духовки, проблем з випічкою ніколи не виникне. Проста сіль може "приборкати" навіть найгіршу газову духовку. Якщо ви не знаєте, що робити якщо горить духовка або чому в духовці підгоряє одна сторона, вам допоможе сіль.

Вся річ у тому, що сіль допомагає теплу рівномірно поширюватися в духовці. При нагріванні духовки сіль "вбирає" в себе жар і відразу ж починає його віддавати, завдяки чому випічка не сохне і не пригорає.

Як використовувати сіль для кращої роботи духовки

Якщо ви не знаєте, що робити, якщо горить духовка, візьміть дві пачки крупної солі і висипте її на старий або непотрібну деко. Цю деко можна ставити на найвищий рівень духовки або ж на дно.

Якщо в духовці не пропікається верх булочок і пирогів - ставте деко з сіллю вище. Якщо в духовці підгоряє одна сторона - ставте сіль на дно. Щоб хліб рівномірно пропікався і не" розповзався", форму з ним можна ставити прямо на деко з сіллю. Коли сіль пожовтіє - її не потрібно викидати, вона все одно буде "працювати".

Для чого потрібна цегла в газовій плиті

Цегла в духовці — ефективне і перевірений часом пекарський засіб для рівномірного прогріву. Часто буває, що коли газова плита працює багато років, духовка починає нерівномірно пропікати вироби з тіста та інші страви.

Для того щоб "врятувати" випічку від підгоряння, вам знадобиться жаростійка цегла. Його потрібно покласти в духовці. При нагріванні цегла буде поглинати частину тепла, після чого поступово його віддавати. Іншими словами, проста цегла служить в ролі "акумулятора тепла". Температура в духовці буде розподілятися рівномірно, завдяки чому пиріжки і булочки вийдуть рум'яними, смачними і ідеально пропеченими. Іноді цеглини "зношуються" і починають розсипатися. У такому випадку варто просто замінити стару цеглу новим.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як надовго зберегти яблука свіжими, щоб вони не згнили та не зіпсувалися.

Вас також можуть зацікавити новини: