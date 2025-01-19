Мити і замочувати сухофрукти потрібно не тільки заради смаку - це питання здоров'я.

Кулінари, які готують за рецептами, часто зустрічають рекомендації замочувати сухофрукти перед використанням. Але звідки взялася така порада і чи так це необхідно? Може не станеться нічого страшного, якщо з'їсти кілька немитих родзинок? Ми розповімо, чи потрібно мити курагу та інші сухофрукти, і як правильно це робити.

Чи потрібно мити чорнослив, курагу та родзинки

Перед тим, як мити курагу та інші сушені фрукти, потрібно зрозуміти, навіщо ми це робимо.

Якщо сухофрукти куплені на вагу (особливо на ринку), то мити їх потрібно обов'язково. Річ у тім, що такі продукти можуть бути забруднені пилом, бактеріями, грибком та іншими мікроорганізмами. А також їх могли чіпати інші покупці. Замочуючи сухофрукти, ми захищаємо себе від зараження мікробами і хворобами, які передаються через немиті фрукти.

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Промислові сухофрукти в упаковках теж можуть нести ризик. Для довгого зберігання і привабливого товарного вигляду їх обробляють діоксидом сірки. Для здорових людей він нешкідливий, але при наявності алергії або астми може спровокувати напад. Ця речовина водорозчинна, тому замочування необхідне.

Як правильно мити родзинки і курагу

Усі сухофрукти рекомендується ретельно промити під проточною водою в друшляку. Зазвичай цього достатньо, щоб позбутися мікробів. Далі тонкощі обробки різних фруктів відрізняються.

Метод, як мити чорнослив і курагу, однаковий. Ці фрукти рекомендується викласти в глибоку миску і залити гарячою водою. Замочуйте продукти від 30 до 60 хвилин залежно від розміру. Після цього вони стануть безпечними для вживання, а також м'якими та ніжними.

Родзинки промивайте під гарячою проточною водою, а потім замочіть на 10-20 хвилин. Зазвичай цього часу достатньо, щоб ягоди розбухли і стали м'якими. Якщо збираєтеся використовувати родзинки у випічці, то після промивання відкиньте їх на друшляк і обсушіть, а потім обваляйте сушений виноград у борошні. Після цього їх можна вмішувати в тісто.

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