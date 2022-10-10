Не поспішайте цікавитися, скільки коштує заточити ніж для м'ясорубки, якщо вона погано працює, оскільки розв'язати проблему можна самостійно.

Якщо ви цікавитеся, чому електрична м'ясорубка не крутить м'ясо, або така ж проблема виникла з радянським механічним пристроєм, швидше за все, виникла проблема чи не з найголовнішою деталлю – ножем.

У такому разі не варто відразу ж думати про те, куди віддати в ремонт свою м'ясорубку, оскільки проблему цілком можна вирішити самостійно.

Заточити ніж м'ясорубки в домашніх умовах можна кількома досить простими способами – наждачкою, каменем чи болгаркою.

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Важливо дотримуватися одного правила – заточувати потрібно не лише ніж, а і ту сторону сітки м'ясорубки, з якою він стикається.

Як заточити ніж м'ясорубки наждачкою – простий спосіб

Візьміть дрібний наждачний папір і приклейте його до рівної поверхні. Круговими рухами заточіть ніж і сітку м'ясорубки.

Головне – не сточити деталі м'ясорубки до такої міри, щоб вони перестали стикатися.

Як заточити ніж м'ясорубки каменем – легкий спосіб

Візьміть ніж і сітку, покладіть їх на наждачний камінь і зробіть кілька кругових рухів.

Потім закріпіть результат на дрібному наждачному папері. Головне – не перестаратися.

Як заточити ніж м'ясорубки болгаркою – лайфхак для найсміливіших

Візьміть найтонший відрізний диск для болгарки й встановіть його. Покладіть болгарку диском вгору так, щоб на її відкриту сторону ви могли покласти лезо ножа. Укладайте по черзі на включений диск болгарки леза – тиснути на диск не потрібно.

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