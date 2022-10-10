Якщо ви цікавитеся, чому електрична м'ясорубка не крутить м'ясо, або така ж проблема виникла з радянським механічним пристроєм, швидше за все, виникла проблема чи не з найголовнішою деталлю – ножем.
У такому разі не варто відразу ж думати про те, куди віддати в ремонт свою м'ясорубку, оскільки проблему цілком можна вирішити самостійно.
Заточити ніж м'ясорубки в домашніх умовах можна кількома досить простими способами – наждачкою, каменем чи болгаркою.
Важливо дотримуватися одного правила – заточувати потрібно не лише ніж, а і ту сторону сітки м'ясорубки, з якою він стикається.
Як заточити ніж м'ясорубки наждачкою – простий спосіб
Візьміть дрібний наждачний папір і приклейте його до рівної поверхні. Круговими рухами заточіть ніж і сітку м'ясорубки.
Головне – не сточити деталі м'ясорубки до такої міри, щоб вони перестали стикатися.
Як заточити ніж м'ясорубки каменем – легкий спосіб
Візьміть ніж і сітку, покладіть їх на наждачний камінь і зробіть кілька кругових рухів.
Потім закріпіть результат на дрібному наждачному папері. Головне – не перестаратися.
Як заточити ніж м'ясорубки болгаркою – лайфхак для найсміливіших
Візьміть найтонший відрізний диск для болгарки й встановіть його. Покладіть болгарку диском вгору так, щоб на її відкриту сторону ви могли покласти лезо ножа. Укладайте по черзі на включений диск болгарки леза – тиснути на диск не потрібно.