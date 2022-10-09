У Чернівцях волонтери масово виготовляють окопні свічки для українських захисників. Горять такі свічки довго, на них можна і чайник підігріти, й речі підсушити, і зігрітись у холодному окопі.
Як звичайна бляшанка перетворюється на джерело тепла, йдеться в сюжеті ТСН.
Волонтерка з Чернівців Ольга Топиркіна розповіла, що налагодила масове виробництво окопних свічок у своїй майстерні ще на початку повномасштабної війни. Технологія проста - звичайну бляшанку наповнюють скрученим гаптокартоном, поки на плиті розтоплюється віск. Він - найбільш затребуваний у цій справі. На сотню свічок його потрібно три десятки кілограмів.
Ольга розповідає, що кожну окопну свічку вона тричі заливає воском, щоб довше горіла. За її словами, солдати роблять яму в землі, кладуть туди цю свічку, тому немає диму й не видно вогню. А ще таке джерело світла й тепла не боїться вітру, за його допомогою можна й зігрітися, і посушити одяг. Вони можуть горіти аж до 7 годин.
Волонтери закликають не викидати бляшанки, а приносити їх. Адже кожна така свічка - це підтримка наших воїнів.
Як зробити обігрівач власноруч - лайфхаки від УНІАН
З чайних свічок і консервних банок
Свічки ставлять в бляшані банки з отворами для надходження повітря. Процес виготовлення обігрівача дивіться у відео.
Зі свічки і горщиків
Свічковий обігрівач роблять зі свічки в скляній колбі, яку ставлять між двома цеглинами. Над свічкою ставлять спеціальний обігрівач з трьох горщиків різного діаметру, вставлених один в одного. Горщики з'єднують довгим металевим болтом, на який нанизують шайби і гайки. Глиняні горщики не дуже добре зберігають тепло - їх краще замінити консервними банками.
З пластикових пляшок
Наберіть дуже гарячу воду в пляшки і утеплюйте цією "грілкою" ліжко або одяг. Щоб вода довше залишалася гарячою, пляшки можна обмотати рушником.
Зі спиртівки
Спиртівкою називають простий підручний обігрівач із залізної банки і запаленого спирту. Візьміть невелику залізну ємність із залізною кришкою, наприклад, банку з-під пива або згущеного молока. Накресліть горизонтальну лінію на позначці в 2/3 висоти банки. Зробіть на смузі 3-5 невеликих отворів в банку ножем або шилом. Залийте в банку спирт і закрийте кришку. Поставте банку на незаймисту поверхню і струсіть, щоб спирт через отвори трохи облив банку зовні. Підпаліть спирт зовні і почекайте, поки він вигорить. Повторіть процедуру кілька разів, поки полум'я не стане "самостійним".