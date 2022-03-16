Багато країн ЄС пропонують спрощені правила в'їзду для біженців з вихованцями.

Понад 3 мільйонів українців виїхали з країни, рятуючись від війни з Росією. Багато людей беруть з собою котів, собак та інших домашніх тварин. На щастя, багато країн Євросоюзу пропонують спрощений в'їзд для біженців з улюбленцями.

Як проїхати з твариною на поїзді

Укрзалізниця спростила правила проїзду по країні з тваринами у зв'язку з воєнним станом. Власники повинні мати ветеринарний паспорт і переноску на кожну тварину. Прес-служба попросила всіх пасажирів не залишати тварин напризволяще.

Як виїхати закордон з твариною

У кожній країні встановлені свої правила для в'їзду з тваринами, але в країнах ЄС вони приблизно однакові. Більшість країн мають такі вимоги до тварин:

наявність мікрочіпа;

вакцинація від сказу;

свіжий тест на відсутність сказу;

ветеринарний паспорт.

Однак якщо ви не дотримали всі умови - не турбуйтеся і не кидайте тварину. Якщо всі документи не зібрані, власники тварин мають два варіанти перетину кордону.

Якщо ви знаєте, де будете жити в країні, заповніть онлайн-декларацію на тварину на сайті Кабміну. Потім ця інформація передається районному ветеринару і він допоможе оформити всі документи. Якщо ви не можете вказати майбутню адресу проживання, вам потрібно мати заповнену декларацію з собою. В такому випадку необхідні маніпуляції проведе черговий ветеринар відразу після перетину кордону.

Як проїхати з іншими видами тварин

Якщо ваш улюбленець не кіт або собака, а гризун, рептилія, земноводна або інша тварина, то в Польщі воно тимчасово звільняється від отримання дозволу головного ветеринарного лікаря.

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