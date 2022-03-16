Понад 3 мільйонів українців виїхали з країни, рятуючись від війни з Росією. Багато людей беруть з собою котів, собак та інших домашніх тварин. На щастя, багато країн Євросоюзу пропонують спрощений в'їзд для біженців з улюбленцями.
Як проїхати з твариною на поїзді
Укрзалізниця спростила правила проїзду по країні з тваринами у зв'язку з воєнним станом. Власники повинні мати ветеринарний паспорт і переноску на кожну тварину. Прес-служба попросила всіх пасажирів не залишати тварин напризволяще.
Як виїхати закордон з твариною
У кожній країні встановлені свої правила для в'їзду з тваринами, але в країнах ЄС вони приблизно однакові. Більшість країн мають такі вимоги до тварин:
- наявність мікрочіпа;
- вакцинація від сказу;
- свіжий тест на відсутність сказу;
- ветеринарний паспорт.
Однак якщо ви не дотримали всі умови - не турбуйтеся і не кидайте тварину. Якщо всі документи не зібрані, власники тварин мають два варіанти перетину кордону.
- Якщо ви знаєте, де будете жити в країні, заповніть онлайн-декларацію на тварину на сайті Кабміну. Потім ця інформація передається районному ветеринару і він допоможе оформити всі документи.
- Якщо ви не можете вказати майбутню адресу проживання, вам потрібно мати заповнену декларацію з собою. В такому випадку необхідні маніпуляції проведе черговий ветеринар відразу після перетину кордону.
Як проїхати з іншими видами тварин
Якщо ваш улюбленець не кіт або собака, а гризун, рептилія, земноводна або інша тварина, то в Польщі воно тимчасово звільняється від отримання дозволу головного ветеринарного лікаря.