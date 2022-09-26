У цій статті ви дізнаєтеся, що категорично не можна робити з пральною машиною, а також про те, які бувають несправності пральних машин і способи їх усунення.

Пральна машина-невід'ємний "помічник" багатьох господинь. Однак не всі знають, що є речі, які категорично не можна робити з пральною машиною.

Як не зіпсувати пральну машину, а також які бувають несправності пральної машини, читайте на УНІАН.

Чому може зламатися пральна машина

Багато хто не здогадується, що несправності пральної машини можуть виникати не тільки через механічні пошкодження. Що робити, щоб пральна машина служила довше? Звичайно ж, перевіряйте кишені одягу і не допускайте того, щоб в машині виявилися монетки, прикраси та інші "сюрпризи". Ремонт пральних машин коштує недешево, тому не періть в них такі речі:

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подушки з ефектом пам'яті (ортопедичні подушки під час прання можуть порватися і забити слив дрібним наповнювачем),

одяг, на якому залишилася шерсть домашніх тварин (ця шерсть застрягне в барабані, засмітить фільтр, а інша її частина все одно залишиться на одязі і не відіпреться),

одяг з камінням або паєтками (очевидно, що такі прикраси можуть легко відірватися або відклеїтися, поломка пральної машини неминуча),

килимки з гумовою основою (під час прання килимки можуть порватися і забити слив, крім цього, машинка отримає серйозне навантаження)

речі, на яких є плями від легкозаймистих речовин (такі плями можуть спалахнути, що закінчиться не просто поломкою пральної машини, а ще й пожежею)

бюстгальтери (дрібні застібки і кісточки легко стануть причиною поломки, та й сама білизна не завжди "переживає" прання в машині),

занадто дрібні речі (одяг або предмети, які менше рукавичок, забиваються в зливні отвори),

водонепроникний одяг (все очевидно - машинка не зможе відіпрати такі речі, до того ж не зуміє злити всю воду)

Зламалася пральна машина - як відкрити двері

Іноді трапляється, що після прання машина залишає речі "в заручниках" і не дає відкрити двері. Але все вирішується дуже просто. Вимкніть машинку (дістаньте штекер з розетки), через кілька хвилин двері можуть відкритися, ви почуєте характерне клацання. Або ж через 20 хвилин можна спробувати знову включити машинку, система може "розвиснути" і розтиснути механізм.

Якщо ж і це не допомогло - запустіть будь-яку програму прання. Перед початком роботи машина перевірить, чи закритий люк, а перед цим автоматично зніме блокування.

Зламалася пральна машина - як злити воду

Якщо ж машина раптово зупинила прання і нічого не допомагає її "реанімувати" - важливо злити воду. Залишати барабан з водою небезпечно, вас може чекати потоп. Щоб злити воду, відкрийте кришку фільтра, вона знаходиться внизу машинки, звідти потрібно дістати трубку аварійного зливу. Попередньо важливо підготувати ємність, куди ви будете зливати воду. Трубку потрібно направити в цю ємність, після чого вода зіллється.

Як перезавантажити пральну машину

Якщо пральна машина не вмикається, а індикатори світяться, то з ладу могла вийти плата управління. Усунути таку поломку зможуть лише майстри, але іноді врятує просте перезавантаження машини.

Для цього потрібно повністю відключити машину від мережі, вийнявши вилку з розетки. Потім можна почекати кілька хвилин і знову її включити.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, як відіпрати домашні тапочки від бруду. Чудо-розчин для прання можна зробити всього з трьох інгредієнтів.

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