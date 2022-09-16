Багато господинь стикаються з утворенням накипу на чайниках. УНІАН розповість, що найкраще розчиняє накип за лічені хвилини і як легко це зробити в домашніх умовах.
Як очистити електрочайник від накипу лимонною кислотою - поради
10-15 грам лимонної кислоти потрібно розчинити в холодній воді (1 літр). Після того як кристали розтануть, включіть чайник до повного закипання. Потім почекайте 30 хвилин, і можете зливати воду.
Щоб позбутися від запаху лимонної кислоти і повністю очистити чайник, варто ще кілька разів закип'ятити воду і злити її.
Як очистити електрочайник від накипу содою - рецепт
В даному випадку вам потрібно спочатку закип'ятити чайник і тільки потім додавати соду. На літр води вам знадобиться три чайні ложки соди. Ретельно перемішайте, а потім залиште на 10 хвилин.
Після цього ще раз закип'ятіть воду, а після ретельно промийте чайник. Даний метод дозволить вам очистити від накипу не тільки електрочайник, але і звичайний металевий.
Як очистити чайник оцтом - бабусин метод
Щоб очистити чайник оцтом, вам потрібно 100 мл розчину змішати з літром води. При цьому краще додати краплю миючого засобу для посуду, щоб убити неприємний запах. Ретельно перемішайте все і налийте суміш в чайник.
Потім закип'ятіть цю суміш і залиште чайник до повного охолодження. Також вам знадобляться спонжики, щоб ідеально витерти чайник від накипу. Після завершення цього етапу гарненько промийте чайник під проточною водою. Повторіть цю маніпуляцію 2-3 рази.
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