Голубці - смачна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Однак для деяких господинь приготування голубців - це завдання із зірочкою. Виявляється, щоб правильно приготувати цю страву, потрібно знати деякі нюанси.

Голубці - це просто, ситно і дуже смачно. Однак, далеко не у всіх виходить впоратися з капустяним листом, який ніяк не хоче загортатися і тримати начинку. Повірте, готувати голубці простіше, ніж може здаватися. Головне - знати основні нюанси.

Чому розвалюються голубці

Голубці будуть розвалюватися, якщо ви намагаєтеся приготувати їх з сирої капусти. Капустяні листи потрібно приварювати та обов'язково видалити товсту частину листа біля основи. Сирий капустяний лист ви ніколи не згорнете так, як потрібно.

Також голубці будуть розвалюватися, якщо ви неправильно укладете їх у форму або каструлю. Щоб капуста тримала форму голубці потрібно укладати щільно. Якщо у вас мало голубців не намагайтеся варити їх у величезній каструлі. При вільному плаванні в соусі капустяний лист обов'язково розгорнеться.

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Як приготувати голубці, щоб вони не розвалилися

Щоб голубці не розвалювалися потрібно обов'язково приварити капусту. Опустіть качан капусти в каструлю з водою, так, щоб вода повністю покривала капусту. Зробіть надрізи ножем, відокремивши листя від качана. Увімкніть мінімальний вогонь. У міру нагрівання води від капусти будуть відділятися верхні листки. Повторюємо маніпуляцію з ножем і без проблем повністю розбираємо весь качан капусти на окреме листя. Капустяне листя приварюємо кілька хвилин і виймаємо з окропу.

Також врахуйте, що для того, щоб голубці тримали форму потрібно обов'язково зрізати товсту частину листа біля основи.

Ще один важливий момент - правильне розташування фаршу при згортанні голубців. На відміну від млинців, де начинка викладається на всю поверхню млинця, в голубцях начинку викладаємо тільки біля основи листа.

Також дуже важливо як ви будете варити голубці, щоб вони не розвалилися. Якщо ви не хочете, щоб під час тушкування з голубців вивалилася начинка - укладайте їх в каструлю дуже щільно, бажано рівними рядами. Якщо голубці будуть вільно плавати в соусі, вони не будуть тримати форму і розваляться в процесі приготування.

Як правильно тушкувати голубці

Для тушкування голубців можна використовувати будь-яку каструлю з подвійним дном або гусятницю. Якщо ви тушкуєте голубці на критому вогні, а не в духовці - викладайте їх в каструлю вертикально, рівними рядами. Врахуйте, що голубці мають лежати полотно. В цьому випадку вони будуть добре тримати форму і не розваляться.

Однак врахуйте, що якщо ви перестараєтеся та покладете голубці занадто щільно, соус не зможе пройти до нижнього шару голубців і вони підгорять. Якщо ви вже поклали голубці й бачите, що соус не проходить до нижнього ряду - розсуньте голубці ножем або ложкою, щоб соус міг пройти на дно каструлі. Тушкуємо голубці на мінімальному вогні під закритою кришкою.

Скільки за часом потрібно тушкувати голубці

Єдиного правила щодо того, як довго потрібно тушкувати голубці немає. Тут все залежить від того, якого ви хочете досягти результату. Якщо ви любите пружні голубці - тушкуйте їх не більше 40 хвилин. Якщо ж вам подобається, коли вони дуже м'які - вам знадобиться трохи більше часу. Кухарі сходяться на думці, що голубці можна готувати від 30 хвилин до двох годин в залежності від того, яка м'якість капустяного листа вам подобається.

Чому ліниві голубці розвалюються

Ліві голубці - це більш спрощений варіант голубців, де не потрібно загортати фарш в капустяний лист. В цьому випадку фарш змішується з уже привареним подрібненим капустяним листом і з отриманої маси формуються котлети, які й називаються лінивими голубцями.

Головне правило лінивих голубців - густий фарш. Якщо ви зробили рідкий фарш ваші ліниві голубці розваляться. Якщо ви вже почали готувати й голубці розвалюються, ситуацію можна виправити додавши в масу одне сире яйце. Також можна додати трохи вареного рису.

Чому не виходять ліниві голубці в духовці

Ліниві голубці - це найпростіша варіація голубців, яку тільки можна собі уявити. Все що вам потрібно - це викласти суміш фаршу і капусти в миску, сформувати котлети та акуратно викласти в форму для запікання.

Однак, тут є важливий момент - сирий фарш не тримає форму. Якщо ви хочете приготувати ліниві голубці в духовці ніколи не викладайте їх відразу в форму для запікання. Такі голубці потрібно спочатку злегка присмажити на сковороді, щоб фарш схопився. Не варто готувати їх на сковороді до готовності. Підсмажте їх буквально по 4-5 хвилин з кожного боку, після чого можете сміливо викладати в форму для запікання, заливати соусом і відправляти в духовку.

Також врахуйте, що для запікання в духовці ліниві голубці краще викладати в один шар, так вони точно будуть тримати форму.