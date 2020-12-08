За словами астролога, аналіз гороскопу дозволяє зрозуміти потенціал виникнення захворювання.

За допомогою планет і знаків Зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дозволяє зрозуміти потенціал виникнення захворювання. Всі зміни стану здоров'я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному і фізичному. Вони взаємопов'язані і мають тенденцію переходити з одного рівня на інший. Розлади психіки-страхи і фобії, наприклад, можуть притягнути до людини саме те захворювання, якого він боїться.

Астролог Марина Скаді розповіла УНІАН, яким буде здоров'я всіх знаків Зодіаку в 2021-му році.

Овен

Зменшення симптомів хронічних захворювань, психічний стан стабілізується, вам легше зрозуміти себе, свої потреби і бажання. Піднесений настрій характерний навіть для важко хворих людей. У цей період добре пройти обстеження і намітити плани подальшого лікування та оздоровлення. Хороший період для лікування, видалення і протезування зубів. При цьому, слід дотримуватися особливої обережності при користуванні технікою, проведенні експериментів, знаходженні в громадських місцях і на транспорті, особливо з середини весни до середини літа. У цей період можливі напади, нещасні випадки, травми, поранення в результаті аварій або на виробництві. Протягом усього року жінкам бажано остерігатися незнайомців. Існує загроза для вагітності, невдалий період для лікування безпліддя. Слід побоюватися енергетичних впливів, велика ймовірність, потрапити під вплив маніпулятора.

У першій половині року імунна система слабшає, тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб провести лікувальні або профілактичні заходи, зайнятися фізичними вправами, записатися на курс загального масажу. Можлива затримка рідини в організмі, в цьому випадку, добре допоможе лімфодренажний масаж. Слід дотримуватися обережності щодо ліків, алкоголю, агресивних середовищ, а також на воді. У другій половині року ваше самопочуття покращиться, а якщо ви займалися своїм здоров'ям, то деякі неприємні відчуття і симптоми захворювань, зовсім зникнуть. Це буде період якісних змін в стані здоров'я. Вдалий час для боротьби з безпліддям. Сприятливий період для лікування і проведення різних заходів, спрямованих на лікування пухлин, наслідків променевих уражень, отруєнь, інфекційних захворювань, підходить для операцій.

Близнюки

Перша половина року супроводжується бадьорістю духу, підвищенням енергії і життєвих сил: фізичних і душевних, витривалості організму і опірності хворобам. Відповідний час для обстеження, тому що найменш ймовірна лікарська помилка або видача неправильних приписів. Період підходить і для початку самого лікування або оздоровчої поїздки. Ви відчуваєте сильне підвищення життєстійкості організму, тому зможете збільшити навантаження – в спорті, в роботі. Гарний час для протезування і лікування зубів, кісткової системи, особливо хребта. Лікувальна гімнастика дасть хороші результати. Приблизно з середини липня можуть трапитися несподівані збої в роботі організму. З цього моменту і до кінця року слід уникати переїдання і надмірного прагнення до задоволень. Особливо важливо не перевантажити печінку і серце. Ймовірно, що за цей період, ви додасте у вазі. Друга половина року несприятлива для вагітності.

Рак

Протягом усього року, в цілому, хороше самопочуття, поліпшується стан здоров'я хворих на хронічні захворювання. Період сприятливий для планування вагітності, лікування безпліддя, особливо в літні місяці. Нових хвороб не виявиться, але якщо вже є серйозні захворювання, не виключені ситуації, небезпечні для здоров'я і життя, нещасний випадок, травми. Погіршується стан онкологічних хворих і людей, які страждають порушеннями серцево-судинної системи. Особливу обережними повинні бути хворі на вірусні, респіраторні захворювання, бо можна отримати важкі ускладнення від нешкідливої застуди, які позначаться на імунній системі і репродуктивній сфері. Краще перебувати далеко від великого скупчення людей, бути уважним на вулицях і при керуванні автотранспортом, користуванні різною технікою. З обережністю підходити до питання проведення хірургічних операцій і навіть косметичних процедур.

Лев

Складний рік, тому, як можна раніше подумайте про зміцнення імунітету, оптимізації розпорядку дня, правильного співвідношення режиму праці і відпочинку. Ви можете страждати від депресії, безвідповідального страху, а ваші лікарі - від вашої недовіри. Збільшується ймовірність лікарських помилок. Остерігайтеся травм, нещасних випадків, падіння з висоти, будьте обережні на дорогах, відмовтеся від екстремальних подорожей. Погіршення стану здоров'я загрожує хронічним хворим. Особливо це стосується захворювань опорно-рухового апарату, шкірних хвороб, серцево-судинної системи. Навіть здорові люди відчувають занепад сил, зниження опірності і життєздатності організму. Найменші ознаки остеохондрозу заявляють про себе протягом року. Виникають проблеми з зубами, можуть нагадати про себе давні травми. На початку року добре видаляти зуби, але не займатися лікуванням або протезуванням - по можливості, відкладіть це на літо.

Діва

Посилюється діяльність різних систем організму, підвищується чутливість нервової системи. Гарний час для вагітності - це може статися несподівано. Відповідний період для боротьби з безпліддям. Рік сприятливий для будь-яких заходів, спрямованих на оздоровлення та одужання. Навіть важко хворі люди відчувають прилив енергії і життєвих сил, в зв'язку з чим, можливо деяке поліпшення симптомів захворювання. Період сприятливий для силових навантажень, однак, уважно стежте за своїми відчуттями, так як у деяких людей це може дати загострення або прояв хронічних захворювань. Якщо є схильність до набряків, порушень водного обміну в організмі, то погіршується стан хворих нирковими захворюваннями, гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Можливе виникнення хвороб з прихованим перебігом, неясними симптомами, важко діагностуються. Результати аналізів можуть спотворювати справжню картину.

Терези

Фізичні вправи, активний відпочинок і суспільно-корисна праця в цей період, значно зміцнять ваше здоров'я, особливо серцево-судинну систему. Однак люди зі слабким серцем повинні все ж його поберегти. Корисні також заняття на свіжому повітрі, сонячні ванни, хоча слід побоюватися перегріву і сонячних опіків. Значно зростає сексуальний потенціал і енергетика, вирішуються питання, що стосуються планування вагітності. Це буде рік істотного поліпшення стану здоров'я хворих на хронічні захворювання. В цей час добре пройти обстеження і намітити плани подальшого лікування, особливо серцево-судинної системи, хребта, зубів. Погіршення самопочуття ймовірно в кінці року, хоча, навряд чи, це буде істотне порушення здоров'я. Ви можете відчути зменшення своєї зовнішньої привабливості, що позначиться на ваших відчуттях і настрої. Побережіть горло, не починайте лікування щитовидної залози, нирок і статевих органів, відмовтеся від косметичних процедур і операцій в грудні.

Скорпіон

Здорові люди при невмілому застосуванні своєї підвищеної енергетики, ризикують потрапити в критичні ситуації. Психічний стан не завжди стабільний, через що знижується життєздатність, витривалість і опірність організму. У практично здорових людей супроводжується також депресіями, втомою. Тому, перш за все, займіться своїм психічним здоров'ям, виключіть дратівливі фактори. Всі хвороби, які будуть виникати протягом року, трапляються через розбалансування нервової системи. У хворих на хронічні захворювання на цьому грунті спостерігається погіршення, загострення, особливо захворювань опорно-рухового апарату. Можуть нагадати про себе проблеми з зубами. Можливий зрив вагітності. Перевантаження печінки може відбитися на роботі серцево-судинної системи. Тому уникайте переїдання, обмежте себе у вживанні спиртного. У хворих на хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів можливі загострення.

Стрілець

Період, можливо, незначних, але якісних змін у стані здоров'я. Рік сприятливий для лікування і проведення різних заходів, спрямованих на лікування пухлин, отруєнь, інфекційних захворювань. Влітку можливе погіршення самопочуття, ослаблення навіть здорового організму. Існує небезпека для вагітності. Вірогідні неприємні відчуття в області печінки і жовчовивідних шляхів. Виявляються і посилюються симптоми багатьох хронічних недуг. Тому літо-це відповідний період для комплексного обстеження, виявлення всіх захворювань. Особливо погіршується перебіг захворювань кістково-м'язової системи і шкірних (в тому числі алергічних) хвороб. Щоб підвищити імунітет, потрібно звернути увагу на харчування, пропити курс вітамінів, займатися фізкультурою і частіше бувати на свіжому повітрі. Слід побоюватися вогню, бійок, зіткнень з агресивними людьми.

Козеріг

Складний період щодо здоров'я. Це період інтенсивного старіння організму для людей старше 30 років. Важкий душевний стан посилює перебіг хвороб, часто сприяє переростання гострих захворювань в хронічну фазу. Особливо це стосується проблем опорно-рухового апарату і шкірних хвороб. Імовірність нещасних випадків, серйозних захворювань, травм значно збільшується. Влітку ситуація зі здоров'ям поліпшується, період супроводжується бадьорістю духу, підвищенням життєвих сил: фізичних і душевних. Однак, з'являється схильність до набряків, слід уникати переїдання, алкоголю і надмірного прагнення до задоволень, тому що, дуже швидко можете набрати вагу. Особливо важливо в ці місяці не перевантажити печінку і травну систему. Хворі печінковими захворюваннями отримують полегшення, цей транзит добре використовувати для початку курсу лікування захворювань печінки.

Водолій

Протягом року відчуваєте втому, зниження життєздатності, витривалості і опірності організму, часто, пригнічений, пригнічений стан. Намагайтеся взяти себе в руки, не впадати в депресії, тому що в такі періоди буде загострення багатьох захворювань, особливо пов'язаних з віковими порушеннями. Часом, переслідують страхи і незрозумілі болі. Зуби, їх лікування можуть доставити масу неприємних переживань і клопоту. Висока ймовірність падінь з висоти (навіть невеликої), переломів, поранень, нещасних випадків. Якщо ж ви дбаєте про своє здоров'я, якщо вчасно провели профілактику, то при правильному розподілі своїх ресурсів, можливе підвищення життєвих сил: фізичних і душевних. Якщо ви плануєте дитину-настав відповідний час. Влітку, правда, ймовірно погіршення самопочуття, намагайтеся не перевантажувати себе фізичними навантаженнями. При цьому літо, відмінно підходить для схуднення, ви за кілька місяців досягнете стійких результатів.

Риби

Особливо сприятливий період для вас-літні місяці і грудень. Протягом усього року відбувається посилення діяльності різних систем організму, підвищенням чутливості нервової системи. Супроводжується бадьорістю духу, підвищенням життєвих сил: фізичних і душевних. Вдалий період для зачаття, воно може статися несподівано. Однак, неоднозначно вплив планет на стан вашої психіки. При недостатній руховій активності, ускладнюється перебіг психічних захворювань, якщо такі є. Періодично, Ви можете відчувати напади пригніченості, туги, а й фантазій, витання в хмарах. Люди творчого складу характеру діяльності, знайдуть натхнення, відчують психологічний комфорт, гармонію і піднесений настрій. Прекрасний час для загартовування організму, водних процедур. Якщо є схильність до набряків, прийшов час серйозно зайнятися лікуванням і усуненням причини.

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Автор: УНІАН