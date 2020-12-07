Павло Глоба назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку і назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Про це пише slovofraza.

У Овнів є реальна можливість стати щасливішими і успішнішими в кінці тижня. Вихідні можна присвятити романтиці, побаченням, новим знайомствам. Найбільш складним періодом стане середина робочого тижня. Необхідно буде зміцнити свою енергетику, щоб захиститися від людей-маніпуляторів та інших токсичних особистостей. Потрібно бути готовими до самостійності і до того, що допомогти Овнам буде просто нікому. У фінансовій сфері можливі серйозні зміни і поява нової мотивації, ентузіазму.

Рак

У Раків буде аж чотири дуже яскравих і сприятливих з енергетичної точки зору дня: 7, 8, 11 і 12 грудня. Зірки на їхньому боці, але 9 числа все ж доведеться проявити деяку обережність. В інший час раків очікує велика удача у вирішенні складних рутинних завдань на роботі і вдома. Якщо не загострювати відносини з другою половинкою і родичами, тиждень пройде дуже вдало. Також астролог радить допомагати тим, хто потребуватиме допомоги. Доброта раків врятує безліч відносин.

Риби

Велика удача і успіх чекає на Риб в кінці цього тижня. З іншого боку, навіть на самому її початку проблеми будуть досить невеликими, тому потрібно навчитися не переживати через дрібниці. У період з 7 по 13 число може з'явитися дуже багато нових можливостей. Наздогнати всі не вийде. Потрібно вибрати для себе найголовніший напрямок. Павло Глоба радить вже в понеділок зробити вибір про те, що важливіше на даному етапі — сім'я або кар'єра.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН