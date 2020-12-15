Астролог назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку і назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Про це пише slovofraza.

Це буде один з найсприятливіших тижнів для роботи. У Овнів очікується великий сплеск позитивної енергії, особливо в понеділок, четвер і п'ятницю. В цілому на тижні доведеться займатися рутинними домашніми справами. Тиждень дуже добре підходить для любовних пригод, зустрічей і романтики. Краще остерігатися великих витрат на вихідних. Також 19 і 20 числа краще якомога більше відпочивати. На роботі корисними будуть відрядження, зміна напрямку.

Діва

Оптимістичний настрій з самого ранку понеділка буде допомагати цим людям обходити стороною неприємності і приймати правильні рішення. Потрібно зайнятися завершенням тих справ, які були розпочаті раніше. Астролог радить не поспішати з прийняттям рішень. Цей тиждень дуже сприятливий для підготовки житла до новорічних свят, здійснення покупок. Можна вибрати і купити подарунок для близької людини. Не варто обходити стороною домашні справи. Вони будуть важливіше всього іншого.

Терези

Зірки і планети допоможуть Терезам розкрити їх головні зодіакальні гідності. Особливо актуальним це буде 14, 17 і 18 грудня. Велике значення Павло Глоба радить приділити зовнішності. Потрібно оновити гардероб, зробити нову зачіску. Це значно підвищить впевненість Терезів у своїх силах. Нова зовнішність і високий рівень відповідальності допоможуть Терезам в пошуках нової роботи, встановленні нових ділових зв'язків. Зараз сприятливий час для спілкування з рідними і близькими, спільних домашніх справ. Одиноким Терезам посміхнеться удача в любові.

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Автор: УНІАН