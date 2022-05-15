Ці чотири знаки очікують найбільші зміни.

Астролог Анжела Перл розповіла, що чекає представників різних знаків Зодіаку після місячного затемнення 16 травня. УНІАН зібрав топ-4 знаки, чиє життя може змінитися найбільше.

Близнюки

Експерт стверджує, що у людей, народжених під цим знаком, будуть вирішуватися питання здоров'я.

"По здоров'ю може піти щось, що погіршувало ваше самопочуття. Наприклад, ви зробите операцію і піде проблема або завершитися лікування. Або ж місячне затемнення може висвітити ваш діагноз і ви дізнаєтеся справжню причину ваших проблем", — сказала Анжела Перл.

Лев

Левів найближчим часом чекає переїзд. В кінці травня - на початку червня астролог передбачала продаж житла.

"Четвертий будинок - це нерухомість і місце проживання. Це прекрасне затемнення для продажу нерухомості, для переїзду, для отримання громадянства, візи. До слова, це ще й будинок сім'ї, тому можуть відкритися якісь таємниці з дитинства. Наприклад, ви дізнаєтеся, що батько — це не ваш рідний батько", — розповіла Перл.

Терези

Для Терезів з 16 травня почнуться серйозні зміни у фінансовому плані.

"Скорпіон - знак фінансів, а у вас це затемнення ще й в секторі грошей і доходів. Другий будинок символізує цінності і те, наскільки ви цінуєте себе. Ви можете побачити, що ви недооцінили десь себе раніше, або що вам мало платять за вашу роботу. Також може бути завершення джерела доходів", - передбачала астролог.

Козеріг

Козерогів чекають зміни в колі друзів і близьких. Астролог уточнює, що найближчим часом на когось із "своїх" людей Козероги поглянуть по-новому.

"Ця людина вас може дуже розчарувати і ви не будете більше спілкуватися", — прокоментувала Анжела Перл.

Нагадаємо, астролог Анжела Перл розповіла, коли і чим закінчиться війна в Україні.

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