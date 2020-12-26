У січні люди стають більш стриманими, дії неквапливі, часом, виглядають незграбно, енергія спрямована на забезпечення власного існування.

Січень ознаменований переходом Марса в знак Тельця (7 січня – 4 березня 2021), після попереднього більш ніж 6 –ти місячного руху (28 червня 2020 – 7 січня 2021) за знаком Овна в статусі управління.

У Тельці Марсу не комфортно, тут має статус вигнання. Образно можна сказати про цей транзит:»слон в посудній крамниці". У січні люди стають більш стриманими, дії неквапливі, часом, виглядають незграбно, енергія спрямована на забезпечення власного існування, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожДосягають успіху у всьому: астрологи назвали наймогутніші знаки ЗодіакуВ цей час зростає інтерес до якісно виготовлених виробів, багато хто намагається зробити щось своїми руками, але все відбувається повільно, через що виникають конфлікти підлеглих з роботодавцями. Водночас люди вимагають адекватної плати за свою працю. Це слід враховувати при прийомі на роботу нових працівників. Також, можливі страйки, протести, мета яких-зміна фінансово-бюджетної політики в бік більшого перерозподілу доходів між різними верствами населення.

Справа, розпочата в січні, буде розкручуватися повільно, швидше за все зажадає додаткового вкладу коштів, але можна сказати точно, що воно не виявиться одноденкою, а буде надалі приносити стабільний дохід. У цей період люди схильні вкладати гроші в матеріальні цінності, купувати щось велике, робити довгострокові інвестиції.

Овен

Часу на відпочинок в цей період немає. Можливі матеріальні збитки у сфері бізнесу, необхідність непередбачених виплат або витрат, наприклад на ліквідацію наслідків аварії або поломки обладнання. Виробничий процес йде нерівно: або застій, або аврал. В цей час відбувається більше помилок в роботі через поспіх, знервованої обстановки на робочих місцях, конфліктів між працівниками. У цей період не слід надходити на роботу, купувати нерухомість, починати ремонт або іншу важливу справу. Особливо складні період-середина січня, будьте уважні, тому що ризик травматизму і нещасного випадку на виробництві значно зростає.

Тілець

У цей період спільні проекти дають позитивні результати, матеріальне задоволення. Обставини будуть супроводжувати активному спілкуванню з оточуючими і ефективної фізичної діяльності. Цей час не варто проводити на самоті. Не втрачайте нагоди проявити творчі здібності. Взаємини з представниками протилежної статі будуть успішними, а якщо до цього часу вони йшли не гладко, прийшов час створити приємну атмосферу і знайти гармонію в особистому житті. Водночас, вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов'язані з конкуренцією і ризиком.

Близнюки

Не варто поспішати і робити поспішні висновки. Це час, коли необхідно координувати свої дії з іншими, а також перевіряти інформацію, бути послідовними і об'єктивними. Результат приходить повільно і коштом власних зусиль і здібностей. Виникнуть хороші передумови для поглибленої, зосередженої роботи, це час для розв'язання питань, які відносяться до довгого, стратегічного планування. У цей період ви зможете проникнути в глибину кожної справи і бачимо приховані їх боку. При спілкуванні з колегами або керівництвом варто спиратися на конкретні факти, волання до емоцій і почуттів, принесуть швидше негативну реакцію.

Рак

Сприятливий період для яскравого, потужного прояву індивідуальних здібностей, що може привести до творчого злету. Ваша щедрість і життєрадісність, дає заряд енергії оточуючим і заряджає їх оптимізмом. Найскладніші і болючі питання вирішуються легко і радісно. Життя розбурхує вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості. Потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав'язаного кола обставин, призводить до бажаного результату і досягнення цілей. Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від прийнятих вами рішень. Зміцнюється енергетика, поліпшується самопочуття, посилюється імунітет.

Лев

Перша половина січня-гарний час для початку циклів творчої та ділової активності, що сприяють зростанню популярності. З'являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити життєву позицію. Активізуються взаємини з дітьми, з близькими родичами. З середини місяця з'являються складнощі, перешкоди в справах, конфлікти, провокації з боку колег. Можливо, ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу територію, а також спроби ставити під сумнів ваші методи і чинити на Вас тиск. Ваше прагнення до особистих досягнень в цей період буде особливо сильним. Але, навряд чи, воно буде підтримуватися колегами і керівниками.

Діва

Стислість, факти і чіткість – ось основа успіху в цей період. У вас є всі можливості, що розв'язати найважливіші питання. Дотримуйтеся графіка, встановленого розпорядку, інакше порушення робочого режиму і легкі недоліки в роботі, можуть викликати в цей період серйозні ускладнення, тому проявляйте увагу до дрібниць і пунктуальність. У ділових переговорах не слід виходити за рамки конкретної встановленої теми, потрібно як ніколи дотримуватися субординацію і дотримуватися формальних правил. У вас з'являється можливість подумати і усвідомити все, що пов'язано з питаннями кар'єри, професійного розвитку, репутації та соціальних досягнень.

Терези

У цей період дуже добре проходити різноманітні курси для підвищення кваліфікації.

Відстежуйте всю інформацію, яка надходить до вас — вона виявиться важливою і корисною для вас надалі, намагайтеся не допускати помилок, оскільки вони повернуться великими проблемами. Можна розв'язати серйозні питання, що стосуються роботи, професії та кар'єри. Щоб досягти мети, необхідно налаштуватися на діловий лад, і, якщо є можливість, показати свою компетентність і професіоналізм. Спілкування відбувається в основному у справі, це найкращий час для обмірковування своїх планів на майбутнє і вироблення стратегії для досягнення своїх життєвих цілей. Якщо таких немає, то саме час задуматися про це.

Скорпіон

У цей період при спілкуванні і взаємодії з оточуючими і особливо колегами, ви відчуваєте якийсь бар'єр. Сприятливий період для публікацій у спеціальних фахових виданнях. Січень не підходить для відпочинку і подорожей, у вас з'являється багато справ, а також спливають помилки в раніше виконаних проектах. Порушення робочого розпорядку може загрожувати втратою роботи, тому направте свої зусилля в професійну сферу. Поїздки повинні бути цілеспрямованими, виключно у справі. В цьому випадку ви зможете заявити про себе як про професіонала, задуматися про можливості для кар'єрного росту, пройти курси підвищення кваліфікації. Не варто сподіватися на партнерів-вони можуть підвести.

Стрілець

Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності. Також, обставини складаються вдало для переговорів, роботи з інформацією, навчанням, поїздками. Легкість протікання розумових процесів, загострення розумового сприйняття, пам'яті та інтуїції, допоможуть вам вирішити багато виробничі та ділові проблеми. Скористайтеся цим періодом для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами. Будьте обережні в будь-якій практичній діяльності, щоб уникнути травм голови та обличчя, а також перевантаження серця і хребта.

Козеріг

Найкращі можливості для вирішення питань та інтелектуальної роботи. Активізуються суспільні зв'язки, зав'язуються нові корисні знайомства. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, міркування, змалювати свою позицію і інтереси. Знання та відомості, які ви отримаєте в цей день, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися. Підвищується ваша творча активність, яка буде проявлятися в залежності від вашого духовного потенціалу в розробці нових ідей, в правильному використанні свого таланту, а також отриманих знань у своїй професійній діяльності або ж в роботі за сумісництвом.

Водолій

З'являються нові ділові зв'язки, зав'язуються корисні знайомства, які вплинуть на вашу професійну діяльність. Робота з документами, можливо, доставить клопоти, але завершиться вдало. Однак, схильність потурати власним слабкостям, а також бажання самоствердитися за рахунок оточуючих, посилиться, але не варто заходити занадто далеко, інакше втратите сприятливі шанси і можливості. Постарайтеся не надавати занадто великого значення відчуття власної значущості. В цьому випадку, ви зможете досягти вершин в професії, отримати прихильність влади або благословення духовного наставника, значимої для вас людини. Громадська діяльність приносить реальну користь. Не давайте необдуманих обіцянок.

Риби

Період підвищеної активності, самоствердження, самореалізації. Ви можете зробити більше, ніж зазвичай, досягаєте бажаного, володієте явною перевагою, незаперечною гідністю на тлі інших людей, а це викликає заздрість з боку близького оточення. Ростуть амбіції і соціальний статус, але при цьому, виникають зіткнення через ідей і думок, що дає труднощі в спілкуванні. Краще не вступати в сперечання з офіційними органами і відкласти походи в офіційні місця. Але це гарний час для здобуття популярності, публікацій, виступів, проведення навчальних заходів, читання лекцій. Намагайтеся не вступати в протиріччя через дрібниці, не провокуйте протистояння з коханими і членами сім'ї і тоді є можливість уникнути неприємностей.

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Автор: УНІАН