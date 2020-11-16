"Крим "уплив" від нас назавжди. Тільки, в підсумку, залишиться він не з Росією, а з Туреччиною", - упевнений астролог.

На думку відомого астролога Влада Росса, Україна назавжди втратила Крим, і його вже не повернути. Росс вважає, що ніякі зусилля чинного президента Володимира Зеленського не допоможуть розв'яати це питання.

Про це заявив астролог у коментарі "Главреду".

"Крим "уплив" від нас назавжди. Тільки, в підсумку, залишиться він не з Росією, а з Туреччиною. І все те, що відбувається зараз – це початок реалізації цього прогнозу. Йдеться про створення Кримської платформи, що ініціював Зеленський, а також про готовність підключитися до роботи цього переговорного майданчика впливових держав, у тому числі і Туреччини", – зазначив Росс.

За словами астролога, існує давнє пророцтво про те, що в Криму буде "війна Хреста і півмісяця", і він вважає, що цієї війни не минути.

При цьому Влад Росс вважає, що буде активно йти Турецька експансія.

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"Туреччина не обмежиться ні Кримом, ні Азербайджаном - вона захопить і Туркменістан, І Узбекистан, і інші країни. У Ердогана великі амбіції-відродити Османську імперію. Дуже красномовний сигнал про це ми отримали влітку цього року, коли Собор Св. Софії був перетворений на звичайну мечеть... Плюс зараз, по суті, почалася "гібридна війна" між Туреччиною і Францією", – зазначив астролог.

Росс вважає, що Зеленському не варто оформляти співпрацю з Ердоганом.

"Адже саме при цьому турецькому Президентові Крим може стати васалом Туреччини. І станеться це після розвалу Росії, який очікується після 2024 року", – упевнений Влад Росс.

За прогнозами астролога, Крим повторить долю Північного Кіпру, який не визнаний ніким, крім Туреччини.

"Крим перетвориться на"незалежну кримськотатарську Республіку". Так що від такого розвитку подій виграють кримські татари: вони отримають таку бажану незалежність і не будуть залежати ні від Росії, ні від України", – резюмував Росс.

Раніше астролог Влад Росс назвав головного щасливчика листопада за знаком Зодіаку. За його словами, найсприятливіша ситуація складеться для Скорпіона.

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Автор: УНІАН