Ці люди вкрай безвідповідально ставляться до своєї ролі.

Астрологи стверджують, що три цих знаки Зодіаку погано справляються з роллю хрещеного батька або хрещеної матері. Врахуйте це, якщо плануєте з кимось поріднитися.

Риби

Вони не дуже відповідально ставляться до питання хрещення. В цілому, вони і до дітей також відносяться - намагаються перекласти відповідальність за своїх спадкоємців на інших або ж взагалі уникають поповнення в родині.

Терези

Куми повинні бути другими батькам дитині, опікаючи його і оберігаючи. Терези можуть не підтримувати ідею поріднитися таким чином.

Деякі уродженці даного знака вважають, що обряди хрещення повинні давно стати історією, не шанують традицій.

Козеріг

Попри любов до дітей, уродженці даного знака Зодіаку бояться відповідальності. Саме тому нерідко відмовляються від ролі хрещеного або хрещеною. Хоча насправді будь вони трохи впевненіше, то ідеально б вписалися в роль турботливого хрещеного батька або хрещеної матері.

Скорпіони, Леви і Діви є найбільш вдалими кандидатами на цей пост. Вони чуйні, добрі, уважні. Уродженці цих знаків завжди ставлять інтереси близьких людей вище своїх.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, яким зірки пророкують багатство до кінця тижня.

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