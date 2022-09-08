Вони часто страждають або від самотності, або від нерозділеного кохання, і в цілому мають дуже складну долю.

Астрологи розповіли, яким жіночим знакам Зодіаку в житті доводиться найскладніше. Так, експерти виділили всього два знаки, чиї представниці можуть бути в житті глибоко нещасними.

Близнюки

Уродженки цього знака Зодіаку часто ростуть в неповній сім'ї. Від цього у людини виникає бажання отримувати більше уваги і більше любові, але навіть створюючи свою сім'ю, Близнюкам все одно не вистачає тепла, затишку і турботи.

За інформацією експертів, жінки-Близнюки дуже складно сходяться зі своїми партнерами і пізно виходять заміж. Також вони пізно народжують дітей. Найчастіше успадковують досвід своїх батьків і швидко розходяться з коханими.

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Однак астрологи підкреслюють, що це стосується не всіх, народжених під цим знаком Зодіаку.

Рак

У Раків досить багато випробувань долі. У них можуть бути довгі пошуки себе, невдачі в навчанні, а потім і в роботі, не дуже хороші пригоди в особистому житті. Іноді Ракам здається, ніби все їхнє життя - чорна смуга. Але це не так.

Астрологи кажуть, що уродженкам цих знаків дійсно дано пройти дуже багато випробувань, більшість з них пов'язані з грошима і кар'єрою. Саме тому часто Раки живуть досить скромно або навіть бідно.

Зате в особистому житті у них все гармонійно і гладко.

Нагадаємо, названо топ-5 найбільш красивих жінок за знаком Зодіаку.

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