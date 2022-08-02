Найчастіше вони підтримують ідеологію чайлдфрі.

Експерти в сфері астрології і астропсихології перерахували знаки Зодіаку, які не люблять дітей. Їхні представники часто не хочуть продовжувати свій рід і підтримують ідеологію чайлдфрі.

Близнюки

Навчені гірким досвідом своєї сім'ї, ці люди не поспішають заводити сім'ю і дітей. Вся справа в тому, що у більшості представників цього знака Зодіаку були складні життєві обставини і важке, можливо злиденне дитинство. Тому можливість мати власних дітей асоціюється у них з тим, що вони пережили в молодшому віці.

Терези

Терези ставлять на перший план кар'єру. У них є переконання, що сім'я і діти абсолютно не сумісні з розвитком власного бізнесу і популяризацією імені. Саме тому вони прокладають шлях до багатства, забуваючи про сімейні цінності.

Козеріг

Козероги побоюються відповідальності за інших, тому не готові заводити дітей. Хоча у віці 25-28 років вони починають розуміти, що діти - "квіти життя", але все ж не поспішають з цим питанням.

Нагадаємо, названо два найбільш наполегливих знака Зодіаку.

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