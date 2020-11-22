Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які страждають від того, що не вміють приймати правильні рішення.
Про це повідомляє slovofraza.
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Стрілець
Стрільці дуже самовпевнені і швидко приймають рішення, які часто призводять до поганих наслідків.
Козоріг
Вони можуть пускати пил в очі. Погані рішення Козерога пов'язані головним чином з життям, емоційністю, а точніше з сексом. Але потім вони будуть шкодувати про такі вчинки.
Овен
Вони приймають погані рішення через свою імпульсивність і нетерпіння. При чому вони не замислюються про наслідки своїх рішень.
Близнюки
Якщо питання, де потрібно їх рішення, їм не цікаве, то вони приймають його не замислюючись, і переходять до того, що їх цікавить більше, забуваючи про наслідки. В результаті таке рішення може мати негативний наслідок.
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