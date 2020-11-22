Знаки Зодіаку, які приймають неправильні рішення / ua.depositphotos.com

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які страждають від того, що не вміють приймати правильні рішення. 

Про це повідомляє slovofraza.

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Стрілець

Стрільці дуже самовпевнені і швидко приймають рішення, які часто призводять до поганих наслідків. 

Козоріг

Вони можуть пускати пил в очі. Погані рішення Козерога пов'язані головним чином з життям, емоційністю, а точніше з сексом. Але потім вони будуть шкодувати про такі вчинки.

Овен

Вони приймають погані рішення через свою імпульсивність і нетерпіння. При чому вони не замислюються про наслідки своїх рішень.

Близнюки

Якщо питання, де потрібно їх рішення, їм не цікаве, то вони приймають його не замислюючись, і переходять до того, що їх цікавить більше, забуваючи про наслідки. В результаті таке рішення може мати негативний наслідок. 

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Автор: УНІАН