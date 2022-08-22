Астрологічний прогноз для Росії: занепад країни-агресора у 2023 році неминучий

"Скрєпні" росіяни неабияк побоюються останнього місяця літа. Цей ірраціональний страх базується на тому, що саме у серпні в Російській Федерації трапляються найстрашніші події. Що ж, схоже, серпень-2022 року дасть старт довгому періоду найгіршого в історії занепаду для РФ та росіян.

Анексувавши український Крим понад вісім років тому, окупувавши частини Донецької та Луганської областей, Російська Федерація збирала сили, щоб 24 лютого 2022 року влаштувати повномасштабну війну. За півроку з початку нової хвилі російської агресії, в Україні загинули тисячі – як військові, так і цивільні. Російська армія продовжує знищувати не воєнні об’єкти, а житлові будинки, дитячі садки та школи, об’єкти інфраструктури, поля з врожаєм…

Війна принесла українцям біль, страх, втрати, смерть. Проте "небесні світила" запевняють: якщо у День незалежності України, 24 серпня, для нас почнеться новий етап – країна почне розквітати та відбудовуватись, то на Росію чекає розплата за усі скоєні звірства.

Астролог Наталя Власенко розповіла, перед якими труднощами постане країна-агресор, коли позови проти окупанта будуть розглянуті в міжнародних судах та коли помре кривавий диктатор Володимир Путін.

Початок складного періоду

З 24 серпня по 25 вересня у Росії починається складний період.

Виходячи з натальної карти Путіна, швидше за все, він уже мертвий.

У самій же країні варто чекати на зміни у секторі міжнародних відносин (можуть з’являтися нові угоди, або ж відбуватиметься розрив контрактів з партнерами), які російській владі, швидше за все, не сподобаються. Відбуватимуться порушення в зовнішній торгівлі, санкційний тиск не зникне. Також слід очікувати посилення військового сектора РФ, причому, ймовірно, задля захисту (адже може відбутися порушення меж держави).

До 25 грудня сильно постраждає банківська система.

Амбіції Росії зростатимуть, однак відбуватиметься це на фоні багатьох суперечностей та складнощів серед владної "верхівки". У цей період варто чекати на національні суперечки та хвилювання через президента.

В Росії починається час певного переходу на новий рівень, можливо, навіть бажання справді знайти діалог.

Водночас існує ймовірність того, що в міжнародних судах почнеться розгляд звірств, вчинених в Україні російською армією.

Втрата позицій на міжнародній арені

Наступний етап – з кінця грудня 2022 року до 25 січня 2023 року. У цей період простежується зв’язок з міжнародними організаціями, з іншими державами. Проте – це складний час, і є натяки на великі втрати позицій Росії на міжнародній арені.

В період з 22 січня до 13 лютого 2023 року починається найскладніший період для РФ. Він спостерігається аж до лютого 2024 року. Схоже, що у цей час проблеми Росії вгамують її амбіції на роки. Принаймні, існує величезна ймовірність дефолту, інші великі проблеми у фінансовому секторі. Також мова йде про порушення зв’язків з іншими державами. І навіть про порушення кордонів РФ з боку сусідів.

До 4 квітня 2023 року усі ці фактори будуть наростати. Збільшуватимуться податки. Велика ймовірність того, що нові проблеми викличуть народні хвилювання.

З 12 квітня по 2 червня 2023 року на території Росії варто чекати тектонічних змін – якісь регіони почнуть відокремлюватися через можливе вторгнення до Росії іншої країни. Ймовірне повторення якихось подій, які вже колись відбувалися (вони пов’язані з територією країни та її зовнішніми відносинами з іншими країнами).

Занепад

До початку серпня 2023 року наростання проблем країни-агресора зупинити буде вже майже неможливо. 2023 рік взагалі буде одним з найскладніших періодів для країни, яка навчається колективній відповідальності. Зростатиме хаос, свободи будуть обмежуватись, а правова система - руйнуватись. Проте це не рятуватиме, адже Росія матиме вкрай мало ресурсів.

До 29 серпня 2023 року РФ відчуватиме занепад.

До початку 2024 року багато що зміниться, можливо, й кордони Росії теж.