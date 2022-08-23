Астрологічний прогноз: що чекає на Україну у найближчий рік

З початку повномасштабного вторгнення Росії українців цікавлять питання: коли закінчиться війна, які чинники можуть вплинути на скоріше її завершення, та якою буде наша країна після перемоги. Спрогнозувати це можуть не лише воєнні експерти, а й "небесні світила".

Попри весь скепсис українців, які буцімто "не вірять" в астрологічні прогнози, кількість переглядів такого штибу новин, а також звернень до астрологів, свідчать про інше. Врешті, шукати надію, щоб завзятіше протистояти ворогові та дочекатися перемоги України, можна і так.

Напередодні Дня незалежності України, чергового Дня народження нашої держави, астролог Ольга Медвецька дала відповіді на найпоширеніші запитання щодо війни в Україні та ситуації загалом.

Ситуація на фронті стане "гарячішою"

Останній тиждень літа - перші дні осені ознаменуються відносним спокоєм, проте вже з 5 вересня ситуація на фронті почне ставати дедалі "гарячішою". Триватиме це нагнітання та загострення до кінця жовтня, коли настане кульмінаційний період війни, адже саме тоді на небосхилі відбуватимуться важливі астрологічні події.

Перш за все, це сонячне затемнення 25 жовтня. Воно й саме по собі несе суттєві зміни на рівні подій. Але затемнення відбуватиметься у момент точного напруженого аспекту між Сатурном та Ураном, що, своєю чергою, означає фінальний бій між минулим та майбутнім, між закляклим авторитаризмом та новітньою демократією, між підлеглістю та свободою.

Саме події цього періоду матимуть вирішальне значення і покажуть нам результати війни на полі битви.

Початок мирних переговорів

Вже за кілька днів після затемнення, а саме з 30 жовтня, почнеться період ретроградності планети війни та агресії - Марса. Відтоді розпочнуться переговори (або стартують розмови про поновлення переговорів) щодо реального прийняття мирової угоди (а не лише номінальні, як це було навесні 2022 року). В цьому процесі, в якості посередників та гарантів, також будуть брати участь багато інших держав.

Можна сміливо сказати, що це буде розв‘язкою конфлікту, який бере свій початок від 2015 року (саме тоді було підписано другі "Мінські домовленості").

Основні домовленості будуть досягнуті 8-9 грудня. Проте увесь переговорний процес триватиме до 13 січня 2023 року.

До речі, закріплення нових правил і угод відбудеться також між іншими державами та/або міжнародними організаціями. Вони стосуватимуться, зокрема, візового режиму чи інших правил пересування світом, а також економічної взаємодії.

А вже після 13 січня і до 17 березня 2023 року нові домовленості набиратимуть чинності, також відбудеться їхня імплементація на рівні подій.

Малоприємна весна-2023

У другій половині березня Сатурн перейде до знаку Риб на найближчі 2 роки. Вважається, що проходження цієї планети знаком Риб несе багато неприємностей, адже саме таке положення займав Сатурн у 30-х роках, коли відбувалися сталінські репресії, у 60-х - час брежнєвських гонінь, коли активно застосовувалась каральна психіатрія, а також в 90-х - панування мафії та "нових рускіх". Таким чином, малоприємні моменти можливі до 2025 року.

Проте втішним є те, що на момент входу в знак Риб Сатурн не має напружених аспектів, а це означає прямо протилежні наслідки на рівні подій. А саме - звільнення політв’язнів та репресованих, каяття фігур світового значення у скоєних помилках та гріхах, допомога нужденним на глобальному законодавчому рівні та закінчення авторитаризму.

До речі, з останнім точно доведеться покінчити. Адже в останній тиждень того ж таки березня 2023 планета руйнування і трансформації Плутон почне свій повільний перехід до знаку свободи та революцій - до Водолія. Пробуде він в цьому знакові найближчі 20 років (за виключення другої половини 2023 року, коли він буле ретроградним і повернеться у знак Козерога).

Старт нової епохи

Тож це буде старт нової епохи, який ознаменується створенням нових міждержавних об‘єднань, що характеризуватимуться демократичними принципами. Їх основою будуть рівність усіх учасників з можливим скасуванням права вето у "обраних" держав.

Скоріш за все, Україна пов’яже своє майбутнє з однією з таких організацій, а можливо стане й засновницею.

Також в період з кінця березня по 1 травня 2023 року у світі зростатимуть революційні настрої, спрямовані на повалення єдиновладдя. Проте чи розгоряться справжні революції у цей період, чи вже після 2024 року - залежить від багатьох чинників.

Влітку 2023 року визначних подій не буде.

Найнебезпечніші дні

Необхідно зазначити, що у найближчі півроку варто пам’ятати про дні підвищеної небезпеки. Це: 5-8 вересня, 23-30 жовтня, 28 грудня 2022 року - 2 січня 2023 року, 24-31 січня 2023 року. В ці періоди велика ймовірність великих катастроф природного, техногенного та військового характеру.