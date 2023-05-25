На представників даних знаків Зодіаку чекають напружені ситуації вже протягом найближчого тижня. Прийняти помилкове рішення не можна.

Таролог склала прогноз на кінець травня для всіх знаків Зодіаку і відповіла на кого чекають ризиковані ситуації. Так, в зоні небезпеки Леви і Терези. Що на них чекає - читайте в матеріалі.

Лев

Леви ризикують втратити авторитет в очах свого партнера, друзів, колег, керівнництва. Це може статися як закономірність. Наприклад, якщо вони давно обманювали свою другу половинку, то зараз це може розкритися, після чого буде втрачено довіру. Таролог каже, що це підтверджує карта Вежа в розкладі для Левів на кінець травня-початок червня.

Дана карта також асоціюється з руйнуванням, кризою або зміною, яка може бути несподіваною і необхідною. У контексті ризику вона може вказувати на потенційні неприємності або порушення, які можуть виникнути внаслідок прийняття певних рішень.

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Терези

Терезам в розкладу випала дуже неприємна карта - Шибениця. Ця карта символізує стан патової ситуації, труднощів або очікування. У контексті ризику ця карта може вказувати на невизначеність і нездатність прийняти рішення, що може призвести до втрати можливостей або негативних наслідків.

Таролог пояснює, що протягом найближчого тижня обставини можуть скластися так, що у Терезів не буде іншого варіанту - потрібно буде поставити все на кін. Щоб хоч якось врегулювати ситуацію, таролог радить не приймати поспішних рішень.

Нагадаємо, кінець травня ощасливить тільки три знаки Зодіаку.

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