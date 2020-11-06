Астрологи назвали п'ять зодіакальних пар, які можуть побудувати ідеальні стосунки на заздрість всім.
Про це пише freedfeel.
Стрілець і Лев
Якщо між "вогняними" Стрільцем і Левом спалахнуть справжні почуття, то їх союз приречений на процвітання. Астрологи рекомендують такій парі частіше подорожувати: це підтримає полум'я їх любові.
Читайте такожАстрологи назвали найстрашніших маніпуляторів за знаком ЗодіакуОвен і Терези
Овен і Терези відмінно працюють в команді. Їх відносини підігріває взаємний інтерес. Обидва в такому союзі домагаються запаморочливого успіху, що робить їх відносини стабільними і щасливими.
Водолій і Діва
Практична Діва і повний нових ідей Водолій - це пара, яка створена для перетворення світу на краще.
Часто Діву і Водолія об'єднує любов до кулінарії, красивих речей і природі. Ця пара долає всі проблеми разом .що робить їх відносини по-справжньому глибокими.
Рак і Скорпіон
Раки, як і Скорпіони, страшні ревнивці. Але якщо Рак зустрічається зі Скорпіоном, відбувається щось дивовижне. Скорпіону подобається, що Рак пред'являє свої права на нього: це кращий засіб проти підозрілості. Своєю чергою, Скорпіон розпалює в боязкому раку пристрасть.
Телець і Козеріг
Два земних знаки розуміють один одного з півслова. Телець і Козеріг мають всі шанси прожити разом повну яскравих вражень життя, до самої старості. Обидва знаки люблять дітей і часто заводять більше однієї дитини.
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