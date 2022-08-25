Екстрасенс Роман Шептицький: В Україні може бути неспокійно від трьох до восьми років

Фіналіст "Битви екстрасенсів" Роман Шептицький в інтерв'ю УНІАН розповів, скільки ще триватиме війна в Україні, коли ЗСУ почнуть звільняти окуповані території, чи буде знищено Кримський міст та як Росія буде мститися за свої поразки.

Багато експертів, серед яких астрологи, екстрасенси, мольфари, тарологи щодня намагаються прогнозувати, коли закінчиться війна в Україні. Що ви думаєте з цього приводу?

В даній ситуації я завжди говорю, що конкретних дат не існує. Майбутнє багатоваріантне, і багато що залежить від нас самих. Зокрема залежить й від духовного розвитку, адже зараз йде війна не лише на фізичному рівні, а й на енергетичному. За останні десять років стало багато чорноти. Тому кожному з нас потрібно працювати над собою - підіймати вібрації, молитися, розвиватися. І чим більше людей зараз "включатимуться" в духовний розвиток, тим швидше закінчиться війна.

Світ з’їхав з глузду. Воєнні конфлікти загострюються всюди, в різних точках світу. Наприклад, США, Китай і Тайвань. Війна, яка триває між Україною і Росією… У 2023 році можливі такі загострення і в інших країнах. Якщо вже зараз люди почнуть рости, розвиватися й змінюватися, то ця війна може закінчитися вже завтра.

А якщо дивитися з позиції саме "гострих" бойових дій?

Розумієте, війна буває різною. Якщо дивитися з позиції саме гострих дій, то поки що можу сказати, що до кінця літа на порядку денному буде звільнення південних областей. Особливо у напрямку Херсону й області.

Найближчі три-чотири тижні буде гостро стояти питання: чи окупанти самі вийдуть з тих територій, чи ЗСУ будуть їх знищувати. Проте є ймовірність, що російська армія, попри все, буде намагатися "пробивати" Херсонську область. І якщо це перейде в складнішу ситуацію, то звільнення цієї місцевості може затягнутися на декілька місяців. Поки що це питання активно вирішується. Але шанс, що окупанти добровільно вийдуть з Херсонської області не менше 50%. Також це залежатиме від збройної допомоги Україні та від звільнення самого Херсона.

Активні бойові дії протягом 2023 року можуть продовжуватися ще й на Донбасі. Там взагалі війна може перейти в заморожений конфлікт.

Але хочу зазначити: коли буде розв’язане питання зі звільненням півдня України, то загроз ракетних ударів буде менше. Тоді ж буде менша ймовірність нападу з боку Білорусі.

Одне з найгостріших питань, яке зараз хвилює українців: чи підірвуть окупанти Запорізьку АЕС?

Зараз багато розмов про те, що вони підірвуть Запорізьку АЕС, що там ситуація буде гіршою, ніж у Чорнобилі. Але поки це активно не "відчувається". Проте є ризик диверсії й шантажу. Запорізьку АЕС можуть обстрілювати, але це робиться скоріше задля того, аби відвернути увагу від війни на Донбасі, у південній частині України.

Росіяни розуміють, що якщо вони підірвуть АЕС, то там пів Росії піде "спати". Тобто на всі плани окупантів чекатиме крах. Тому страшної катастрофи по АЕС я не відчуваю.

Розкладаючи карти я побачив, що до обговорення цього питання доєднається світова спільнота. Це може статися вже найближчими днями.

Кажуть, що 24 серпня Росія "привітає" Україну ракетними ударами.

У цей день краще сидіть вдома, не висувайте свого носа. Є великі загрози для Києва й області, а також для західної України. Це можуть бути як повітряні атаки, так і теракти. Цей день треба пережити, перечекати. Проте є відчуття, що рашисти хотіли би зробити щось дуже погане Україні в цей день, але поки остаточного плану у них немає.

24 серпня Білорусь може робити певні провокації, але я не можу сказати, що вони насправді нападуть на нас. Наші війська готові їх зустрічати. Навіть якщо вони зайдуть, то ЗСУ швидко їх розіб'ють. Така ситуація загрожуватиме внутрішнім переворотом в Білорусі. Ба більше, світ може застосувати такі санкції й обмеження, що вона може перестати існувати як держава.

Також варто бути обережними 23 серпня, в День прапора. Цього дня також можуть бути провокації.

Чи варто очікувати повторного нападу на Україну за прикладом того, як це було 24 лютого?

Ми бачимо, що Росія періодично призупиняє війну, накопичує ресурс, а потім знову нападає. Я розумію, що вони робитимуть це доти, доки зможуть накопичувати цей ресурс. Ймовірно, до кінця року. Проте у них немає ресурсів, щоб йти на північні області знову, на Київ у тому числі. Вони, звичайно, очікували це від Білорусі, але вона не піде на нас. Складається враження, що Лукашенко чекає, поки виграє Україна, аби потім зайняти більш нейтральну позицію.

Є давнє пророцтво, в якому говорилось про те, що якщо Росія нападе на Україну, то вона перестане існувати. І що? Вона напала на нас, тому вона скоро перестане існувати як держава.

У війнах ніколи не було глибокого сенсу, але Україна пройде трансформацію: через втрати й смерті ми маємо стати ще сильнішими, згуртованішими й станемо духовно розвинутішими.

Від війни дуже постраждала економіка. Курс долара різко досяг позначки у 40 гривень за один долар. Після цього почалося дуже багато розмов про те, що долар може коштувати взагалі 50 гривень. Чи варто очікувати такого?

Ще до війни економіка була не в найкращому стані, а після 24 лютого - тім більше. Їй потрібен період відновлення, який триватиме, як мінімум, від трьох до п'яти років. Є ймовірність, що все затягнеться до семи років. Тобто все буде складно в цьому плані. Чи буде долар по 50 гривень? Я вважаю, що так. Позначка може досягнути й 60 гривень до кінця цього року. Також можуть підвищитися ціни на продукти, на комунальні послуги.

Якою буде зима в Україні?

Не можу сказати, що зима буде катастрофічно важкою. Загалом в кожному регіоні буде по-різному. Звичайно, що в південно-східних регіонах може бути важко. Там можуть бути відсутні світло й газ. Людей вже просять евакуюватися. А по всій Україні я не бачу серйозних проблем. Голоду не буде.

Коли ми зможемо звільнити всі свої території?

Звільнення наших територій відбудеться однозначно. Це може відбутися у 2023 чи 2024 році. Може бути так, що одразу Донбас не повернеться до України, але він буде під нашим контролем.

Ще навесні мені "прийшло" те, що війна повністю закінчиться після звільнення Маріуполя. Це дуже важлива, "сакральна" точка. Тобто "гострих" бойових дій вже не буде.

Крим також має всі шанси повернутися до України. Під великим питанням зараз знищення Кримського мосту. До кінця серпня його може бути знищено. Тобто в серпні відбудеться перелом у війні. Загалом питання повернення Криму може тривати декілька років, проте в будь-який момент ситуація може пришвидшитися.

Від серпня залежить, що буде далі. Також важливим буде жовтень. Можуть відбутися ключові події, які допоможуть швидше закінчити війну.

Ви сказали, що ворог буде мститися нам. Над якими містами нависла небезпека?

Ворог мститиме нам за кожну поразку. Тому є реальна загроза мінувань, терактів. Це найбільше стосуватиметься західної України - Хмельницька область, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська. Також під загрозою Вінницька, Полтавська області та Київ. Північ України також може страждати від обстрілів. Треба бути обережними зараз на кожному кроці. Ворог діє хаотично, тому ми напевно не можемо знати, де вони "гахнуть" цього разу.

Можете спрогнозувати долю полонених азовців?

Бачу, що окупанти запланували на 24 серпня судилище над азовцями. Але це робиться лише для того, щоб залякати людей. Проте має включитися третя сторона, і цій ситуації вдасться запобігти. Якщо так і буде, то потім рашисти можуть помститися. Щодо цього я переживаю, аби не повторилася історія, яка була в Оленівці.

Зараз я бачу, що ворог торгуватиметься за полонених до останнього. Хоча енергія звільнення зараз дуже активна.

Перемога буде за Україною?

В Україні може бути неспокійно від трьох до восьми років. Але це не означає, що протягом усього цього часу будуть активні бойові дії. Нам конче необхідна світова допомога, той самий ленд-ліз. Тоді у нас будуть всі можливості і небо закрити, і позбутися повітряних тривог. Поки можу сказати, що допомога буде і Україна обов'язково переможе. Це вже затверджено вищими силами.

Діана Могилєвич